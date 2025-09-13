Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

„Chelsea“ nemaloni našta: 35 mln. eurų už Raheemą Sterlingą, kuris klube nereikalingas ir nenaudojamas

2025-09-13 17:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-13 17:15

Raheemas Sterlingas toliau tampa problema „Chelsea“ klubui, kurio gretose jis nepaisant didžiulės algos ir toliau lieka nereikalingu bei nenaudojamu.

Raheemas Sterlingas | Scanpix nuotr.

0

Jo kontraktas su „Chelsea“ dar galios iki 2027 metų, o likęs atlyginimas sudaro apie 35 mln. eurų (325 tūkst. svarų per savaitę). Vis dėlto žaidėjas tapo nepageidaujamu klubui ir jo pastangos inicijuoti R. Sterlingo perėjimą į kitą komandą šią vasarą žlugo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per perėjimų langą R. Sterlingas nesugebėjo susitarti su jokiu klubu, nors derėjosi su keliais potencialiais pirkėjais. „Juventus“, „Bayer“, „Fulham“, „West Ham United“ ir Londono „Crystal Palace“ rodė susidomėjimą, tačiau jiems visiems nebuvo priimtinos finansinės sąlygos, o paties žaidėjo pageidavimas likti Londone ir gauti didelį atlyginimą dar labiau suvaržė galimybes. Daugumoje siūlomų variantų „Chelsea“ turėjo kompensuoti dalį jo atlyginimo, bet net ir taip susitarti nepavyko.

R. Sterlingas praėjusį sezoną nuomos pagrindais praleido „Arsenal“ komandoje, kur prisidėjo prie 6 įvarčių per 17 rungtynių, tačiau ir ši patirtis nesugebėjo pakelti jo rinkos vertės. Nuo tada jis grįžo į „Chelsea“, kur buvo išstumtas į atsarginių žaidėjų sąrašą ir atskirtas nuo pagrindinės treniruočių grupės.

Šiuo metu žaidėjas treniruojasi atskirai ir, pasak „Chelsea“ trenerio Enzo Marescos, jo grįžimas į pagrindinę sudėtį – neįmanomas. Futbolininkas turės likti Londone be žaidimo, kur ir toliau jam bus mokami pinigai už buvimą toli nuo komandos.

