TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Nevėžis“ sutriuškino Estijos ekipą

2025-09-13 17:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-13 17:07

Draugiškose rungtynėse Kėdainių „Nevėžis“ 99:70 sutriuškino Pernu „Transcom“ krepšininkus iš Estijos.

N.Bukauskas pelnė 13 taškų (Foto: Paulius Grigutis)

Draugiškose rungtynėse Kėdainių „Nevėžis“ 99:70 sutriuškino Pernu „Transcom“ krepšininkus iš Estijos.

0

Nugalėtojams Tony Perkinsas pelnė 19 taškų, Nojus Bukauskas ir Trentas McLaughlinas pridėjo po 13.

Pralaimėjusių statistika nepateikiama.

