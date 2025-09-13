„Nevėžis“ sutriuškino Estijos ekipą

Nugalėtojams Tony Perkinsas pelnė 19 taškų, Nojus Bukauskas ir Trentas McLaughlinas pridėjo po 13.
Pralaimėjusių statistika nepateikiama.
