TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Nustebsite išgirdę, kokia yra tikroji Radži profesija: visiškai nesusijusi su muzika

2025-11-07 18:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-07 18:30

Radži Khristov Aleksandrovič – visoje Lietuvoje puikiai pažįstamas atlikėjas, kuro gyvenimo istorija buvo kupina netikėtų vingių. Apie juos jis papasakojo kalbėdamasis su Arūnu Valinsku tinklalaidėje „Akis į akį“. Radži ne tik atsivėrė apie savo šeimą, bet ir atskleidė, kokia yra tikroji jo profesija.

Radžis Aleksandrovičius (nuotr. BNS, asm. archyvo)
9

Radži Khristov Aleksandrovič – visoje Lietuvoje puikiai pažįstamas atlikėjas, kuro gyvenimo istorija buvo kupina netikėtų vingių. Apie juos jis papasakojo kalbėdamasis su Arūnu Valinsku tinklalaidėje „Akis į akį". Radži ne tik atsivėrė apie savo šeimą, bet ir atskleidė, kokia yra tikroji jo profesija.

Pokalbio metu Radži papasakojo apie ne vieną svarbų žmogų, buvusį ar vis dar esantį jo gyvenime. Vienas iš jų – globėja Vidutė. Kaip ji atsidūrė atlikėjo gyvenime?

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pas globėją Vidutę atsiradau per jos dukrą. Mane atvežė iš įkalinimo įstaigos Panevėžyje, perkėlė lyg į vaikų namų skyrių. Buvo tokia auklėtoja Jorinta – Vidutės dukra. Ji pasakė jai: atvežė tokį mažą čigoniuką, einame pažiūrėti, – juokėsi Radži. – Paleido muziką, o aš pradėjau šokti. Tuo metu man buvo dveji.

Matyt, patikau, nes buvau vienintelis romų vaikas, ten patekęs. Mama tuo metu sėdėjo kalėjime, o iki dviejų metų augau kolonijoje. Ji pradėjo mane globoti, ateidavo vis į grupę, atnešdavo ką nors skanaus.“

Radži Aleksandrovičius
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Radži Aleksandrovičius

Prabilo apie kalėjime sėdėjusią mamą

Radži mama, net ir atlikusi bausmę kalėjime, sūnaus nesusigrąžino. Atlikėjas įsitikinęs, kad ji neturėjo stipraus motiniško instinkto, o ir metai, praleisti už nelaisvėje, padarė savo.

„Manau, kad jai ten buvo gerai, patogu, mažiau galvojo apie mane. Pagalvodavo tik tais momentais, kai būdavo pasimatymai. Nemanau, kad ji labai norėjo mane pamatyti, bet naudojuosi tuo, kad greičiau išeitų į laisvę. Vieną kartą buvo toks susitikimas, prisimenu, kad buvo baisu, nes tie čigonai atrodydavo kažkuo kitokie. 

Vėliau ji išėjo iš kalėjimo, po to vėl ten grįžo. Užaugęs supratau, kad jos toks būdas, kitaip ji negalėjo. O aš labai gerai gyvenau ir be jos“, – savo istorija dalijosi atlikėjas. 

Tuo tarpu su tėvu Radži matydavosi dažniau. Kaip pasakojo atlikėjas, priešingai nei mama, jis jausdavo pagarbą ir jo globėjai Vidutei.

„Mama net kaltindavo globėją, kad ji neva ima mano pinigus. Bet Vidutė nebuvo mano oficiali globėja, ji neėmė iš manęs nė vieno lito. Ji pati man viską pirkdavo iš savų pinigų. Bet mama nežinojo šių dalykų, jai viskas atrodė kitaip“, – teigė jis.

Į „Kelias į žvaigždes“ pastūmėjo krikšto tėvai

Radži gyvenimas kardinaliai pasikeitė, kai jis nusprendė sudalyvauti realybės šou „Kelias į žvaigždes“, tapusiu tikra legenda. Atlikėjas atskleidė, kad tai nutiko krikšto tėvų dėka.

„Mokiausi universitete Panevėžyje, o per gatvę gyveno mano krikšto tėvai. Per pertrauką nuėjau pas juos išgerti kavos ir krikšto tėvo žmona pasakė apie šį šou. Paklausiau, ką ten reikės daryti. Kai pasakė, kad dainuoti, sakau: gerai, galima pildyti anketą. Kaip tik tą vakarą rodė to šou pirmąjį sezoną, anksčiau nebuvau jo matęs. Žiūrėjau ir pagalvojau: negali būti, jeigu jau tokie dainuoja, tai ir man reikia eiti“, – juokėsi projekto dalyvis.

Radži prisiminė, kaip galiausiai sulaukė skambučio iš prodiuserių su kvietimu atvykti į Vilnių. Tuo metu buvo 2006-ieji, o sostinėje pastarąjį kartą jis buvo lankęsis 1998-aisiais.

„Pagalvojau, kad reikia gražiai apsirengti. Užsidėjau kelnes, atvažiuoju ir žiūriu, kad visi su džinsais. Galvojau, kaip juokingai atrodau, bet negrįšiu juk atgal. Ten buvo tiek emocijų, taip pasimečiau, o dabar buvo baisu žiūrėti, kaip atrodau“, – prisiminė pašnekovas. 

Pykčiai su Agne Petravičiene tęsiasi iki šiol 

„Kelias į žvaigždes“ Radži užmezgė draugystę su kita dalyve Agne Petravičiene – judviejų ryšys išlikęs iki pat dabar. Tiesa, kaip tikino atlikėjas, iš pradžių tarp judviejų buvo daug nesutarimų, kartais jų pasitaiko ir dabar.

„Visi galvojo, kad mūsų pykčiai projekte buvo suvaidinti. Ten niekas nebuvo suvaidinta, mane iš pradžių ji tikrai nervuodavo. Kiti nutylėdavo, o aš pasakydavau. Kartais taip priversdavo, kad norėdavau papurtyti. Dabar jau mažiau, bet kartais vis tiek užknisa. Ji tą puikiai žino ir tuo naudojasi. Bet ir aš kartais ją paerzinu. Dar ir dabar pasitaiko, kad per žinutes išsikoliojame“, – atviravo jis.

Dar viena žinoma moteris Radži gyvenime – kone garsiausia jo gerbėja Raisa Šarkienė. Tiesa, kaip atskleidė atlikėjas, šiandien jų ryšys nebėra artimas.

„Kai mes filmavome mano kompakto pristatymą, buvo visas „Sare Roma“ kolektyvas. Tuo metu ji pas Ištvaną kažką darė, taip mes ir susipažinome. Bet dabar jau ji manęs klauso iš tolo“, – pripažino Radži.

Nors Radži savo gyvenimo neįsivaizduoja be muzikos, tikroji jo profesija yra visiškai kitokia. Pasirodo, kadaise jis baigė mokslus ir įgijo profesionalaus virėjo specialybę.

„Mokiausi du ar tris metus, gavau diplomą. Klasėje buvo tik du vyrai, visos kitos – moterys. Kaip jos mane mylėjo! Nieko nereikėjo daryti, aš tik dainuodavau. Kai atėjau laikyti egzamino, mokytoja viską padarė už mane, parašė, kad baigiau, padainavau ir atsisveikinome. Dabar jau reikėtų prisiminti, kaip gaminti. Nors namuose gaminu pats, nemėgstu to daryti“, – teigė Radži.

Visą pokalbį klausykite čia: 

