69-erių Raisa Šarkienė šį naminį mišinį vadina jaunystės eliksyru: kas rytą – po šaukštą

Naujienų portalui tv3.lt Raisa Šarkienė atvirai prabilo apie gimtadienio planus ir atskleidė, kokį vadinamąjį jaunystės eliksyrą vartoja.
Kitoks gimtadienis
R. Šarkienė gimtadienius dažnai mini trankiai – išnuomotoje kavinėje, apsupta gausaus būrio draugų ir artimųjų. Vis dėlto šiemet grandiozinės šventės ji neplanuoja, nors veiklos, pasak jos, tikrai netrūks.
„Kitais metais, jeigu reikės, net visą televiziją sukviesiu! Itšvanas paskambino – pakvietė į savo restoraną. Aš lankausi cerkvėje, tai ir kunigas pakvietė užsukti – pasimels už mane, pasveikins. Man tai labai malonu. Nunešiu vaišių į cerkvę. Draugė, turinti sodą, taip pat kviečia pas ją – ten įrengta palapinė lauke. Kviečia ir kitos draugės – į restoranus... Reikės visur suspėti. Visi nori bendravimo. Šiais metais jau ne aš lauksiu svečių, kada jie ateis, o mane pačią visi vežios pas save“, – pasakojo Raisa.
Raisa neslėpė, kad gauna dovanų ne tik iš draugų, bet ir gerbėjų: „Nuolat kas nors atneša gėlių puokščių. Nuo ko – pati nežinau. Gal kokie gerbėjai? Atbėgs ir Radži pasveikinti – kur gi dėsis? Net vedę vyrai ateina pasveikinti.“
Nors šiemet gimtadienio Raisa nešvęs taip, kaip įpratusi, vis tiek ketina pasipuošti.
„Žinoma, rytoj nueisiu į kirpyklą – pasipuošiu. Viską darau dėl savęs“, – tikino ji.
Kalbėdama apie gimtadienio planus, moteris juokėsi, kad šiemet draugams „atsipirks pigiai“: „Nei valgau, nei geriu – tai draugams pigiai atsieisiu. Kai sudėjo dantis, burnoje pasikeitė skonis. Dabar valgau tik saldumynus. Alkoholį – galiu gerti, galiu negerti. Kai ateis laikas – išgersiu. Bet saldumynus mėgstu. Va neseniai naktį suvalgiau visą dėžę saldainių. Jie mano svoriui nekenkia, kraujo tyrimai – puikūs. Sveikata nesiskundžiu. Medaus litras – dviem savaitėms. Man jis labai skanus.“
Prabėgę metai ir jaunystės eliksyras
Pasiteiravus, kokie buvo prabėgę metai, 69-ąjį gimtadienį mininti Raisa buvo atvira.
„Būta visko – ir ašarų, bet turiu sūnų, anūkų... Dėl jų viską darai, stengiesi. Ir vis tiek tiek daug gražių prisiminimų – keliavau po pasaulį, daug dirbau. Aišku, daug draugų jau netekau – iškeliavo... Bet tikrai yra, ką prisiminti“, – kalbėjo pašnekovė.
Tiesa, labiausiai ją liūdina vienas dalykas: „Vieno tik gailiuosi – kad, turėdama teises ir mašiną, nevairuoju. Po avarijos atsirado baimė. Negaliu vairuoti – ir viskas. Baisu: arba aš kur nors atsitrenksiu, arba į mane... Bet, matyt, Dievulis nori, kad gyvenčiau.“
Baigdama pokalbį apie gimtadienį, R. Šarkienė pasidalijo neblėstančios jaunystės eliksyro receptu: „Pasipjaustau svogūnų, česnakų, sumaišau su medumi – ir kas rytą po šaukštą suvalgau. Tai mano viso gyvenimo vaistas.
Šis mišinys jaunina – kūnas visai kitoks tampa. Visą gyvenimą tai darau. Vėliau dar atskirai suvalgau česnako su medumi. Tai tikras jaunystės eliksyras. Kiekvieną dieną – be išimties. Padeda ir nuo gerklės skausmo. Aš gi vaistų negeriu – nes tai biznis. O čia – gamta.“
