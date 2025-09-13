Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Arsenal“ įvarčių lietus sugadino Postecoglou debiutą prie „Nottingham“ vairo

2025-09-13 16:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-13 16:32

Londono „Arsenal“ klubas pergalingai sugrįžo į „Premier“ lygos kovas.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Londono „Arsenal“ klubas pergalingai sugrįžo į „Premier“ lygos kovas.

0

Po tarptautinių rinktinių pertraukos „Arsenal“ 3:0 susitvarkė su „Nottinham Forest“ klubu. Šios ekipos trenerio poste debiutavo buvęs „Tottenham“ strategas Ange`as Postecoglou.

Pirmasis kėlinys šeimininkams buvo dvejopas. Nors dar 18-ąją minutę susitraumavo Martinas Odegaardas, po kiek daugiau nei pusvalandžio krito puikus įvartis. „Arsenal“ į priekį išvedė ore fantastiškai į kamuolį pataikęs ir už baudos aikštelės pasižymėjęs Martinas Zubimendi.

Iškart po pertraukos dar vieną įvartį sukūrė komandos naujokai. Eberechis Eze prasiveržė kraštu ir perdavė kamuolį į baudos aikštelę, kur Viktoras Gyokeresas vienu prisilietimu pasiuntė jį į vartus.

Galiausiai M. Zubimendi pasižymėjo dubliu. Šį kartą jis laimėjo kovą dėl aukšto kamuolio ir buvo tikslus smūgiu galva.

Po pergalės „Arsenal“ sugrįžo į „Premier“ lygos viršūnę.

