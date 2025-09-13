„Arsenal“ įvarčių lietus sugadino Postecoglou debiutą prie „Nottingham“ vairo

Po tarptautinių rinktinių pertraukos „Arsenal“ 3:0 susitvarkė su „Nottinham Forest“ klubu. Šios ekipos trenerio poste debiutavo buvęs „Tottenham“ strategas Ange`as Postecoglou.
Pirmasis kėlinys šeimininkams buvo dvejopas. Nors dar 18-ąją minutę susitraumavo Martinas Odegaardas, po kiek daugiau nei pusvalandžio krito puikus įvartis. „Arsenal“ į priekį išvedė ore fantastiškai į kamuolį pataikęs ir už baudos aikštelės pasižymėjęs Martinas Zubimendi.
Iškart po pertraukos dar vieną įvartį sukūrė komandos naujokai. Eberechis Eze prasiveržė kraštu ir perdavė kamuolį į baudos aikštelę, kur Viktoras Gyokeresas vienu prisilietimu pasiuntė jį į vartus.
Galiausiai M. Zubimendi pasižymėjo dubliu. Šį kartą jis laimėjo kovą dėl aukšto kamuolio ir buvo tikslus smūgiu galva.
Po pergalės „Arsenal“ sugrįžo į „Premier“ lygos viršūnę.
