J.Garbajosa netikėta priežastimi argumentavo, kodėl Lietuva nerengs 2029 m. čempionato

Spaudos konferencijoje Jorge Garbajosa, FIBA prezidentas, paaiškino tokį sprendimą, įtraukdamas geopolitinės situacijos argumentą.
„Būsiu atviras, žinome geopolitinę situaciją kontinente ir kartais nebūtinai bijai, bet nerimauji, kai tokios šalys ir federacijos nori organizuoti tokį renginį. Mes buvome labai pozityviai nustebę, nes turėjome šešis gerus kandidatus, patikėkite, nuspręsti buvo labai sunku.
Vienintelė priežastis, kodėl čia nebuvo Nyderlandų ir Lietuvos, nes rengti čempionato negali šešios šalys. Jos to nusipelnė tiek pat kiek estai, slovėnai, graikai ar ispanai. Suprantu, kad Lietuvą ir Nyderlandus tai galėjo kiek nuvilti“, – sakė J.Garbajosa.
