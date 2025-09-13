Kalendorius
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

J.Garbajosa netikėta priežastimi argumentavo, kodėl Lietuva nerengs 2029 m. čempionato

2025-09-13 16:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-13 16:11

Lietuva pretendavo rengti 2029 m. Europos čempionatą, tačiau galiausiai tokiose teisės negavo.

J.Garbajosa dėstė motyvus (Scanpix nuotr.)

Lietuva pretendavo rengti 2029 m. Europos čempionatą, tačiau galiausiai tokiose teisės negavo.

REKLAMA
0

Spaudos konferencijoje Jorge Garbajosa, FIBA prezidentas, paaiškino tokį sprendimą, įtraukdamas geopolitinės situacijos argumentą.

„Būsiu atviras, žinome geopolitinę situaciją kontinente ir kartais nebūtinai bijai, bet nerimauji, kai tokios šalys ir federacijos nori organizuoti tokį renginį. Mes buvome labai pozityviai nustebę, nes turėjome šešis gerus kandidatus, patikėkite, nuspręsti buvo labai sunku.

Vienintelė priežastis, kodėl čia nebuvo Nyderlandų ir Lietuvos, nes rengti čempionato negali šešios šalys. Jos to nusipelnė tiek pat kiek estai, slovėnai, graikai ar ispanai. Suprantu, kad Lietuvą ir Nyderlandus tai galėjo kiek nuvilti“, – sakė J.Garbajosa.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų