Mikelis Arteta: „Liverpool“ įsigijimai pavertė juos stipriausia „Premier“ lygos komanda“

Pasak jo klubas įsigijo du rinkoje tuo metu buvusius pačius geriausius žaidėjus. „Arsenal“ trenerio vertinimu, kai į komandą atvyksta tokios pajėgos kaip Alexanderis Isakas ir Florianas Wirtzas, ne tik konkurentai, bet ir visa lyga turi kelti ambicijų kartelę dar aukščiau.
Šią vasarą „Liverpool“ sumušė britų transferų rekordus ir už A. Isaką iš „Newcastle United“ sumokėjo 125 mln. svarų, o už F. Wirtzą iš „Bayer Leverkusen“ – dar 100 mln. svarų, plius 16 mln. papildomų priedų. M. Arteta pabrėžė šių žaidėjų svarbą.
„Jie jau buvo labai stiprūs, tačiau prisijungus šiems žaidėjams – dabar tai pačios aukščiausios klasės komanda.“
„Arsenal“ strategas neslėpė, jog norint aplenkti „Liverpool“ būtina pagerinti savo žaidimo elementus ir išlaikyti maksimalų stabilumą – „Premier“ lyga reikalauja ne tik sėkmės, bet ir nuoseklaus darbo.
„Turime rodyti savo galimybes, o ne stebėti kitus“.
M. Arteta savo spaudos konferencijoje pagyrė ir savo klubo strateginius pokyčius, išskirdamas komandos nuoseklumą bei norą ilgalaikėje perspektyvoje kurti stabilų branduolį.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!