TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

„Chelsea“ pareikšti 74 kaltinimai dėl FA taisyklių pažeidimų Abramovičiaus valdymo laikotarpiu

2025-09-12 12:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-12 12:16

Londono „Chelsea“ klubui buvo pateikti 74 kaltinimai dėl Futbolo asociacijos (FA) taisyklių, susijusių su agentais, tarpininkais ir trečiųjų šalių investicijomis į žaidėjus, pažeidimų.

„Chelsea“ | Scanpix nuotr.

Londono „Chelsea" klubui buvo pateikti 74 kaltinimai dėl Futbolo asociacijos (FA) taisyklių, susijusių su agentais, tarpininkais ir trečiųjų šalių investicijomis į žaidėjus, pažeidimų.

0

Toddo Boehly vadovaujamas konsorciumas ir privataus kapitalo įmonė „Clearlake Capital“ 2022 m. gegužės mėn. užbaigė klubo perėmimą ir vėliau pastebėjo apskaitos neatitikimus, susijusius su Romano Abramovičiaus era.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pareikšti kaltinimai yra susiję su 2009–2022 m. laikotarpiu, bet daugiausia su 2010–2016 m. „Chelsea“ turi pateikti savo atsakymą iki rugsėjo 19 d. Pasak ESPN šaltinių, „Chelsea“ nori gauti finansinę nuobaudą, nes nenori galimo taškų atėmimo arba kitos sportinės sankcijos.

Priminsime, jog „Chelsea“ 2023 m. liepos mėn. sutiko sumokėti UEFA 10 mln. eurų po to, kai savanoriškai nustatė R. Abramovičiaus eros metu pažeidimus, kuriuos apibūdino kaip „neišsami finansinė atskaitomybė“.

 

