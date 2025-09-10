Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Omaras Marmoushas tarptautinės rinktinių pertraukos metu patyrė traumą

2025-09-10 10:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-10 10:39

„Manchester City“ puolėjas Omaras Marmoushas atstovaudamas Egipto rinktinei pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynėse su Burkina Fasu patyrė kelio raiščio traumą.

Omaras Marmoushas | Scanpix nuotr.

„Manchester City“ puolėjas Omaras Marmoushas atstovaudamas Egipto rinktinei pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynėse su Burkina Fasu patyrė kelio raiščio traumą.

REKLAMA
0

26-erių metų futbolininkas buvo priverstas palikti aikštę sužaidus vos devynias minutes. Tuo tarpu susitikimas baigėsi nulinėmis lygiosiomis 0:0.

O. Marmoushas susižeidė susidūręs su varžovu vos ketvirtąją minutę, tačiau iš pradžių gavęs pagalbą toliau liko žaisti, kol galiausiai buvo pakeistas.

„Man City“ įvertins puolėjo būklę prieš sekmadienį Anglijos „Premier“ lygoje laukiantį miesto derbį su „Manchester United“ futbolininkais.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų