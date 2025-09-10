Omaras Marmoushas tarptautinės rinktinių pertraukos metu patyrė traumą

26-erių metų futbolininkas buvo priverstas palikti aikštę sužaidus vos devynias minutes. Tuo tarpu susitikimas baigėsi nulinėmis lygiosiomis 0:0.
O. Marmoushas susižeidė susidūręs su varžovu vos ketvirtąją minutę, tačiau iš pradžių gavęs pagalbą toliau liko žaisti, kol galiausiai buvo pakeistas.
„Man City“ įvertins puolėjo būklę prieš sekmadienį Anglijos „Premier“ lygoje laukiantį miesto derbį su „Manchester United“ futbolininkais.
