TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Influencerė Goda Stasiulaitytė užpulta ir apvogta draugės namuose: nuostolis – penkiaženklis

2025-09-11 11:05 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-11 11:05

Influencerė ir turinio kūrėja Goda Stasiulaitytė savo „Instagram" paskyroje pasidalijo atvira žinute apie stiprią nerimo būseną, kurią patiria pastarosiomis dienomis.

Goda Stasiulaitytė (nuotr. asm. albumo)

Influencerė ir turinio kūrėja Goda Stasiulaitytė savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo atvira žinute apie stiprią nerimo būseną, kurią patiria pastarosiomis dienomis.

4

Kaip pati pripažino, nerimo priepuoliai tokio lygio, kad net sunku išeiti iš namų, o istorija sutiko pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.

„Paskutines dienas jaučiu max lygio anxiety iki to, kad sunku išeiti iš namų išvesti šunį. Negaliu atrašyti žinučių, užėjo nenupasakojamas baimės jausmas“, – rašė G. Stasiulaitytė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paaiškino priežastį

Naujienų portalui tv3.lt Goda atskleidė, kad priežastis – itin skaudus ir šokiruojantis įvykis.

„Šiuo metu nelabai galiu komentuoti, kadangi vyksta tyrimas, tačiau įvykis buvo labai sukrečiantis. Kaune buvome apvogtos ir užpultos draugės namuose jos buvusio vaikino“, – sakė ji.

Pasak Godos, iš namų išnešta daiktų už daugiau nei 20 tūkst. eurų.

„Nors dalis buvo grąžinta, trauma liko didžiulė ir reikalų dabar dar krūva“, – pridūrė influencerė.

Goda atskleidė, kad jau penktadienį vyks pas tyrėją.

„Išsiaiškinsiu situaciją ir gal galėsiu apšviesti daugiau, kas čia įvyko. Šito šlykštaus jausmo neturėjau porą metų ir dirbu su savimi kiek galiu, kad jis nyktų“, – dalijosi ji socialiniuose tinkluose.

Nors patirtis buvo itin skaudi, Goda tikino, kad pamažu situacija gerėja.

„Išgyvenome, jau baigiame atsigauti“, – komentavo ji.

