Naujas Kristinos Orbakaitės sprendimas papiktino rusus: sulaukė kritikos

Rusijos estrados žvaigždė, legendinės Alos Pugačiovos dukra Kristina Orbakaite rugsėjo 18 dieną surengs vienintelį koncertą Izraelyje. Ji pasirodys tradiciniame muzikos festivalyje „Sounds of the Sea“, kuris vyks Ašdodo amfiteatre.
Festivalis jau daugelį metų yra tapęs muzikiniu Izraelio simboliu, tačiau šiemet sulaukė išskirtinio dėmesio po to, kai Rusijos žiniasklaida atkreipė dėmesį į jo logotipą – jis sukurtas Ukrainos vėliavos spalvomis, pranešė portalas „nikknews“.
Sulaukė rusų kritikos
Orbakaite, vengusi atvirai kalbėti apie karą Ukrainoje, dar kartą sulaukė kritikos – šįsyk dėl galimos paramos Ukrainai. Tai dar labiau didina įtampą jos muzikos karjeroje Rusijoje, kur ateities koncertai gali atsidurti pavojuje.
Festivalio organizatorius – žurnalistas ir prodiuseris Borisas Belodubrovskis, žinomas dėl savo pro-ukrainietiškos pozicijos ir ilgametės draugystės su Orbakaite. Būtent jis yra ir atlikėjos naujos dainos „Gyvenimas vienas“ autorius. Šį kūrinį, tiesiogiai susijusį su Izraeliu, Kristina būtinai atliks koncerto metu.
Anksčiau Orbakaite buvo trumpam pasidalijusi juodu kvadratu „Instagram“ paskyroje, kviesdama į taiką ir pasmerkdama karą, tačiau įrašas netrukus buvo ištrintas. Vėliau dainininkė pripažino, kad įvykiai Ukrainoje jos šeimai sukelia „nemalonių jausmų“.
