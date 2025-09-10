Mirė Hario Poterio legenda: pralaimėjo kovą su sunkia liga

Triskart „Oskaru“ apdovanotas kino dailininkas Stuartas Craigas mirė sulaukęs 83 metų, pranešė Didžiosios Britanijos kino dailininkų gildija. Ikoniškosios „Hario Poterio“ filmų serijos scenografas sekmadienį mirė savo namuose po 14 metų kovos su Parkinsono liga.
„Mūsų mylimas vyras ir tėvas, giliai gerbtas ir mylimas, buvo žinomas ne tik dėl talento, bet ir dėl savo gerumo. Mus jaudina žinia, kiek daug žmonių gyvenimų jis palietė. Jis amžinai gyvens mūsų širdyse“, – sakė šeima „The Guardian“.
Svarbūs darbai
Craigas geriausiai žinomas kaip visų aštuonių „Hario Poterio“ filmų scenografijos kūrėjas. Per savo karjerą jis pelnė tris „Oskarus“ (už filmus „Gandis“, „Pavojingi ryšiai“ ir „Anglas ligonis“) ir dar aštuonis kartus buvo nominuotas. Craigas taip pat dirbo prie tokių juostų kaip „Misionierius“, „Dramblys žmogus“, „Anglas ligonis“ ir „Pavojingi ryšiai“. Iš viso jis sulaukė net 16 BAFTA nominacijų ir trijų laimėjimų.
Po netekties kino pasaulyje plūsta užuojautos.
„Stuartas Craigas buvo vienas didžiausių kino dailininkų. Jis taip pat buvo pats geriausias, dosniausias ir palaikantis žmogus. Turėjo nepriekaištingą skonį, jautė istoriją, o svarbiausia – mokėjo įkvėpti geriausias savybes iš visų aplinkinių. Dirbti su juo buvo privilegija“, – sakė „Hario Poterio“ prodiuseris Davidas Heymanas.
Režisierius Davidas Yatesas, kūręs paskutinius keturis „Hario Poterio“ filmus, pridūrė: „Stuartas buvo brangus draugas ir kolega: milžinas mūsų industrijoje – grakštus, talentingas, užsispyręs ir visada palaikantis jaunus kūrėjus. Labai jo ilgėsimės.“
Kino prodiuseris Davidas Puttnamas, su kuriuo Craigas dirbo filmuose „Misionierius“, „Cal“ ir „Memphis Belle“, pabrėžė: „Jis buvo išradingiausias savo kartos kino dailininkas, o kaip žmogus ir skyriaus vadovas – vienas pačių pavyzdingiausių bendradarbių, su kuriais man teko dirbti. Stuartas skatino neįtikėtiną lojalumo jausmą savo komandoje, nes pats jautė dėkingumą tiems, kurie padėjo jam karjeros pradžioje. Jo netektis – labai liūdna diena visai Britanijos kino industrijai.“
Liūdi gerbėjai
Gerbėjai taip pat reiškia pagarbą.
„Stuartas Craigas buvo žmogus, kuris suteikė gyvybę „Hario Poterio“ pasauliui: Hogvartso piliai, Magijos ministerijai, Diagon alėjai ir dar daug kam. Lazdelės į viršų už šią legendą. Ilsėkis ramybėje“, – rašė vienas jų.
Nors už „Hario Poterio“ filmus Craigas niekada nelaimėjo „Oskaro“, jis paliko neišdildomą pėdsaką kino istorijoje. Visi filmų gerbėjai jį prisimins kartu su ilgamete bendražyge, jau mirusia dekoratore Stephenie McMillan, su kuria dirbo tiek prie „Hario Poterio“, tiek prie „Fantastinių gyvūnų“ serijos.
Stuartas Craigas paliko žmoną Patricią Stangroom ir du vaikus.
