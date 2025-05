Mirė trijų „Oskarų“ laureatas

Mirė trijų prestižinių kino apdovanojimų „Oskarų“ laureatas Robertas Bentonas. Jis režisavo kino juostą „Kramer prieš Kramerį“ („Kramer vs Kramer“) ir buvo vienas filmo „Boni ir Klaidas“ („Bonnie and Clyde“) scenaristų. Ilgametė vadybininkė ir asistentė Marisa Forzano laikraščiui „The New York Times“ patvirtino režisieriaus ir scenaristo mirtį. 92-ejų R. Bentonas mirė sekmadienį savo bute Manhatane.