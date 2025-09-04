Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Andrius Kandelis atsikratė 23 kilogramų: štai kaip atrodė anksčiau ir dabar

2025-09-04 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 17:25

Šokėjas, šokių studijos „Kandela“ vadovas Andrius Kandelis kaip reikiant nustebino pasidalindamas, kaip pasikeitė per pastarąjį laiką. Pasirodo, vyras atsikratė net 23 kilogramų.

Šokėjas, šokių studijos „Kandela“ vadovas Andrius Kandelis kaip reikiant nustebino pasidalindamas, kaip pasikeitė per pastarąjį laiką. Pasirodo, vyras atsikratė net 23 kilogramų.

REKLAMA
8

Socialiniame tinkle „Facebook“ A. Kandelis pasidalijo įrašu, kuriame pademonstravo savo pokyčius.

Andrius Kandelis atsikratė 23 kilogramų

Įraše jis paviešino dvi savo nuotraukas, kuriose matyti, kaip pasikeitė vyro išvaizda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip atskleidė Andrius, jam pavyko atsikratyti net 23 kilogramų.

Šiais pokyčiais jis neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.

„Prieš ir po. Minus 23 kilogramai“, – prie kadrų pridūrė jis.

Pamatę šias nuotraukas, A. Kandelio sekėjai ir artimieji neslėpė susižavėjimo.

„Puikiai!!“ – komentavo plaukų stilistas Ąžuolas Misiukevičius.

„Su kotletukais – solidesnis“, – šmaikštavo baleto primarijus Nerijus Juška.

O štai buvęs Seimo narys Žilvinas Šilgalis teiravosi: „Andriau, kas tau buvo nutikę?“

Į klausimą Andrius atsakė šmaikščiai: „Močiutės kotletukai buvo mane užpuolę.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Tai
Tai
2025-09-04 17:41
gal į parduotuves nebeįleidžia?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų