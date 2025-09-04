Andrius Kandelis atsikratė 23 kilogramų: štai kaip atrodė anksčiau ir dabar

Socialiniame tinkle „Facebook“ A. Kandelis pasidalijo įrašu, kuriame pademonstravo savo pokyčius.
Andrius Kandelis atsikratė 23 kilogramų
Įraše jis paviešino dvi savo nuotraukas, kuriose matyti, kaip pasikeitė vyro išvaizda.
Kaip atskleidė Andrius, jam pavyko atsikratyti net 23 kilogramų.
Šiais pokyčiais jis neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
„Prieš ir po. Minus 23 kilogramai“, – prie kadrų pridūrė jis.
Pamatę šias nuotraukas, A. Kandelio sekėjai ir artimieji neslėpė susižavėjimo.
„Puikiai!!“ – komentavo plaukų stilistas Ąžuolas Misiukevičius.
„Su kotletukais – solidesnis“, – šmaikštavo baleto primarijus Nerijus Juška.
O štai buvęs Seimo narys Žilvinas Šilgalis teiravosi: „Andriau, kas tau buvo nutikę?“
Į klausimą Andrius atsakė šmaikščiai: „Močiutės kotletukai buvo mane užpuolę.“
