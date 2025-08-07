Andrius Kandelis atskleidė, ką reiškia jo tatuiruotė ant rankos: liečia visą šeimą

Astrologas N. Šulija jau pokalbio pradžioje paminėjo, kad horoskopas rodo, jog A. Kandelio gyvenime niekada netrūksta veiksmo. Pašnekovas šiam teiginiui neprieštaravo ir tikino, kad tai – visiška tiesa.
Andriaus Kandelio gyvenime – daug pakilimų ir nuosmukių
„Gyvenime buvo didelių pakilimų ir didelių nuosmukių, bet aš visada kovoju ir išsikovoju. Kartais reikia nukristi tam, kad suprastum, kaip vėl pakilti. Man labiausiai tokiame gyvenime patinka, kad įgauni labai didelę patirtį. Ir su tuo patirties bagažu kyli į viršų“, – teigė A. Kandelis.
O kaip A. Kandelio gyvenime atsirado šokiai? Pasirodo, tam įtakos turėjo ir mamos noras matyti sūnų šokių aikštelėje.
„Mano gyvenime buvo ne tik šokiai, bet ir kovos menai. Iki aštuoniolikos metų mano amžinatilsį tėvai tarsi kovojo, kur mane pasukti. Mama už rankos vedė į šokių, o tėtis – į kovų treniruotes.
Vienu metu apkrova tapo per didelė, tad man reikėjo priimti sprendimą ir mama visgi nugalėjo. Mano visas gyvenimas yra sportas, tik galbūt jau šiame gyvenime etape yra daugiau įvairovės, nes turiu ir ne vieną verslą“, – pasakojo A. Kandelis.
Šiuo metu Andrius vadovauja ir savo šokių studijai „Kandela“, kurioje šio meno moko vaikus. Pasak laidos svečio, ši veikla jam teikia daug laimės.
„Man yra didelis džiaugsmas ir laimė treniruoti vaikus, iš kurių labai stipriai pasikraunu energijos. Vaikai man – šventas dalykas. Dabar aš jau labiau jaudinuosi dėl jų rezultatų, o ne dėl savo. Kai pats dalyvaudavau varžybose, tokio jaudulio nebūdavo“, – tikino jis.
Tiesa, astrologas Naglis įspėjo Andrių – horoskopas rodo, kad po pusantrų metų jam teks itin atidžiai susižiūrėti visus finansinius dalykus. Tačiau panašu, kad A. Kandelis iššūkių nebijo.
„Kliūtys yra gerai, nes įgauni patirties, kaip jas apeiti. Kaip sakoma, jei atsiduriame kažkur kryžkelėje, mes vis tiek surasime kelią, kaip pasukti, kad atsidurtume iš taško A į tašką B“, – sakė A. Kandelis.
Pokalbio metu N. Šulija įžvelgė dar vieną detalę Andriaus horoskope – astrologas teigė, kad laidos svečias pasižymi labai kandžiu liežuviu.
„Esu įgavęs tikrai labai didelę gyvenimo patirtį, todėl apie kitus žmones kalbu arba gerai, arba išvis nekalbu. Jeigu žmogus yra doras, geras ir tą pasitikrinu per save, o ne kažkieno kito liežuviu. Nes juk vienam gali būti blogas, o kitam – geras. O tam, kad kažką apie kitą žmogų kalbėtum, turi pasitikrinti savo kailiu“, – įsitikinęs jis.
Atskleidė negirdėtą faktą apie antrą pusę
Žvelgdamas į A. Kandelio horoskopą, astrologas pastebėjo dar vieną dalyką – N. Šulija teigė, kad pašnekovui gyvenime yra labai svarbus namų jaukumas. Andrius tikino, kad tai – šimtaprocentinė tiesa.
„Ne tik aš, bet ir mano šeima stengiasi tai daryti. Mano antroji pusė apskritai yra tokia, kad pas ją viskas turi blizgėti, indai turi būti švarūs, dulkės nuvalytos, langai išplauti, daiktai sudėti į vietas. Aš gal labiau mūsų automobilius prižiūriu, bet lygiai taip pat stengiamės, kad blizgėtų ir namai“, – šyptelėjo A. Kandelis.
Pokalbio pabaigoje A. Kandelis atskleidė netikėtą faktą apie save – pasirodo, jam patinka astrologija! Vyras ant rankos netgi yra išsitatuiravęs artimųjų zodiako ženklus.
„Man ne vieną kartą astrologai darė tokią patikrą su komentarais. Tai buvo prieš kokius devynis metus ir viskas, ką sakė, labai pildosi. Ant rankos esu išsitatuiravęs tėvų, vaikų, antros pusės ir savo zodiako ženklus“, – atskleidė A. Kandelis.
