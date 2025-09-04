Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Nerijus Cesiulis paminėjo trigubą šventę: „Mūsų šeimai yra labai ypatinga diena“

2025-09-04 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 17:55

Alytaus meras Nerijus Cesiulis rugsėjo 1-ąją paminėjo trigubą šventę: į pirmą klasę išleido dukrą, į penktą – sūnų, o taip pat pažymėjo ypatingą sukaktį.

0

Džiugia žinia N. Cesiulis pasidalijo socialiniame tinkle.

Viena diena, o šventės trys

Rugsėjo 1-ąją vyras socialiniame tinkle pasidalijo bendra šeimos nuotrauka.

„Viena diena, o trys progos!  Rugsėjo 1–oji mūsų šeimai tikrai yra labai ypatinga diena.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lygiai prieš 13–ka metų vedžiau šią ypatingą moterį! Aurelija, sveikinu su mūsų diena, myliu tave ! Internetas sako, kad šiemet minime nėriniuotąsias arba pakalnučių vestuves (kas tuos pavadinimus su galvoja?)

Šiandien mūsų vyresnėlis Ąžuolas peržengė progimnazijos duris ir tapo penktoku!

Sūnau, laukia tikrai daug mažiau laiko prie kompiuterio. O pagrandukė Liepa iš darželinukės tapo pirmoke! Jūs visi trys esate mano artimiausia komanda. Taip pat sveikinu visus tėvus, vaikus ir jaunuolius, pedagogus, ugdymo įstaigų administracijos darbuotojus ir neformalaus švietimo atstovus – kantrybės, sveikatos ir, svarbiausia, tikėjimo savimi. O visa kita, ateis savaime“, – džiaugsmingai rašė N. Cesiulis.

