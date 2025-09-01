Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis parodė ūgtelėjusius vaikus

Alytaus miesto meras parodė savo vyresnėlį penktoku tapusį Ąžuolą ir pirmoke tapusią Liepą.
Nerijus Cesiulis parodė savo vaikus
Socialiniame tinkle „Facebook“ Nerijus Cesiulis pasidalijo įrašu, kuriame buvo galima pamatyti jau ūgtelėjusius šeimos mokinius – Ąžuolą ir Liepą.
„Viena diena, o trys progos! Rugsėjo 1–oji mūsų šeimai tikrai yra labai ypatinga diena.
Lygiai prieš 13–ka metų vedžiau šią ypatingą moterį! Aurelija, sveikinu su mūsų diena, myliu tave ! Internetas sako, kad šiemet minime nėriniuotąsias arba pakalnučių vestuves (kas tuos pavadinimus su galvoja?)
Šiandien mūsų vyresnėlis Ąžuolas peržengė progimnazijos duris ir tapo penktoku! Sūnau, laukia tikrai daug mažiau laiko prie kompiuterio. O pagrandukė Liepa iš darželinukės tapo pirmoke! Jūs visi trys esate mano artimiausia komanda.
Taip pat sveikinu visus tėvus, vaikus ir jaunuolius, pedagogus, ugdymo įstaigų administracijos darbuotojus ir neformalaus švietimo atstovus – kantrybės, sveikatos ir, svarbiausia, tikėjimo savimi. O visa kita, ateis savaime“, – įraše rašė meras.
