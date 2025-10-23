Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuva reiškia griežtą protestą Rusijai dėl oro erdvės pažeidimo

2025-10-23 21:15 / šaltinis: BNS
2025-10-23 21:15

Užsienio reikalų ministerija (URM) pareiškė griežtą protestą dėl dviejų Rusijos orlaivių įvykdyto Lietuvos oro erdvės pažeidimo.

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

5

Užsienio reikalų ministerija reiškia griežtą protestą ir reikalauja Rusijos Federaciją nedelsiant pasiaiškinti dėl Lietuvos oro erdvės pažeidimo bei imtis visų būtinų priemonių, kad ateityje tokie incidentai nepasikartotų“, – ketvirtadienį pranešė URM.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Protestas pareikštas po to, kai Rusijos karinių pajėgų orlaiviai SU-30 ir IL-78 ketvirtadienio vakarą apie 700 metrų įskrido į Lietuvos teritoriją ties Kybartais ir joje išbuvo apie 18 sekundžių.

Kariuomenės duomenimis, orlaiviai galimai vykdė kuro papildymo treniruotes.

Pasak URM, apie incidentą diplomatiniais kanalais informuota NATO ir Europos Sąjungos partneriai, Šiaurės Atlanto Taryba.

Kaip rašė BNS, incidentą pasmerkė Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir premjerė Inga Ruginienė, pažeidimą vadinę grubiu, o Rusiją – besielgiančią kaip teroristinė valstybė, nepaisančią tarptautinės teisės bei kaimyninių šalių saugumo.

Tai – vienas iš daugelio pastaruoju metu Rusijos sukeltų oro erdvės pažeidimų Europoje, kurstančių nuogąstavimus, kad Maskva išbando Vakarus „pilkojoje zonoje“ tarp karo ir taikos.

BNS rašė, kad rugsėjį trys rusų naikintuvai MiG-31 pažeidė Estijos oro erdvę virš Suomijos įlankos, kur išbuvo 12 minučių. Dėl šių veiksmų Lietuva ir Latvija, remdamos Estiją, anksčiau pareiškė protestą Rusijai.

