  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Užsienio reikalų viceministru paskirtas versle dirbęs Taurimas Valys

2025-10-13 19:12 / šaltinis: BNS
2025-10-13 19:12

Darbą pradeda ketvirtasis užsienio reikalų viceministras Taurimas Valys, pirmadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).

Užsienio reikalų ministerija. ELTA / Dainius Labutis

„T. Valys yra patyręs valstybės ir verslo sektorių profesionalas, turintis ilgametę patirtį ekonominės diplomatijos, tarptautinės prekybos ir investicijų pritraukimo srityse“, – teigiama pranešime.

Pats T. Valys socialiniuose tinkluose save apibūdina kaip bankininką, visuomenininką, startuolių mentorių, verslo angelą, VU finansų docentą, vokalistą ir saksofonistą.

Jis yra buvęs Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, rinkimuose dalyvavo ir su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, ir su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.

Pernai vasarą jis paskelbė visiškai pasitraukiantis iš politikos ir paliekantis demokratus.

T. Valys taip pat yra ėjęs premjero patarėjo ekonominės diplomatijos ir valstybinių įmonių efektyvinimo klausimais pareigas.

Anot URM pranešimo, jis buvo išrinktas viceprezidentu Prancūzijos–Lietuvos bei Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, taip pat yra vienas iš Turkijos–Lietuvos prekybos rūmų steigėjų bei buvęs viceprezidentas. 

Viceministras Vilniaus universitete yra įgijęs Verslo vadybos ir administravimo magistrą bei Tarptautinių santykių ir politikos bakalaurą, Mykolo Romerio universitete – Teisės ir valdymo magistro laipsnį. Jis yra stažavęsis Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Nyderlandų, Suomijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų universitetuose.

Rugsėjo pabaigoje prisiekus naujajam ministrų kabinetui, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys atnaujino ir savo politinę komandą.

Joje neliko Juliaus Pranevičiaus ir Gabijos Grigaitės-Daugirdės, spalio pradžioje viceministru paskirtas Vidmantas Verbickas.

Darbą tęsia iki šiol joje dirbę viceministrai Audra Plepytė ir Sigitas Mitkus.

