  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Padėtis labai permaininga ir nestabili“: URM ragina lietuvius vengti kelionių į šią šalį

2025-10-13 18:08 / šaltinis: BNS
2025-10-13 18:08

Dėl Madagaskare vykstančių protestų rizikos tapti smurtiniais ir periodiškai atšaukiamų skrydžių iš šalies Lietuvos užsienio reikalų ministerija (URM) rekomenduoja piliečiams įvertinti būtinybę keliauti į šią šalį, o ten esantiesiems – išvykti.

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Dėl Madagaskare vykstančių protestų rizikos tapti smurtiniais ir periodiškai atšaukiamų skrydžių iš šalies Lietuvos užsienio reikalų ministerija (URM) rekomenduoja piliečiams įvertinti būtinybę keliauti į šią šalį, o ten esantiesiems – išvykti.

1

Kaip pirmadienį pranešė ministerija, sostinėje Antananaryve, kituose miestuose ir miesteliuose įvyko reikšmingų smurto incidentų ir išlieka didelė tikimybė, kad jie gali kartotis. Sostinėje įvesta komendanto valanda.

„Padėtis šalyje labai permaininga ir nestabili, todėl, jei šiuo metu esate Madagaskare, rekomenduojame vadovautis vietos institucijų nurodymais, vengti didelių susibūrimų, demonstracijų“, –  teigiama URM pranešime.

Šiuo metu Madagaskare esantys piliečiai kviečiami nedelsiant užsiregistruoti, URM svetainėje užpildant kelionės registracijos formą, kad prireikus su jais būtų galima susisiekti dėl konsulinės pagalbos.

BNS rašė, rugsėjo pabaigoje Madagaskaro prezidentas Andry Rajoelina (Andri Radželina) atleido savo vyriausybę po prasidėjusių kruvinų neramumų, per kuriuos, Jungtinių Tautų teigimu, žuvo mažiausiai 22 žmonės.

Jaunimo vadovaujamą judėjimą prieš valdžią, kurį įkvėpė vadinamųjų Z kartos protestų Indonezijoje ir Nepale, paskatino pyktis dėl nuolatinių vandens ir elektros tiekimo nutraukimų skurdžioje Indijos vandenyno šalyje.

