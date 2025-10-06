URM: į Gazos ruožą plaukęs ir vėliau Izraelio deportuotas Lietuvos pilietis nusileido Atėnuose

„Su flotile į Gazos ruožą plaukęs ir Izraelio sulaikytas Lietuvos Respublikos pilietis nusileido Atėnuose“, – pirmadienį vakare „Facebook“ paskelbė URM.
„Pilietis yra sveikas, kartu su juo yra Lietuvos ambasados Graikijoje atstovas. Šiuo metu yra organizuojama tolesnė piliečio kelionė namo“, – priduria ministerija.
Praeitos savaitės penktadienį URM pranešė, jog su flotile į Gazos ruožą plaukęs A. Chichlovskij buvo sulaikytas Izraelio. Taip pat teigta, kad jis pasirašė sutikimą būti deportuotas atgal į Lietuvą.
ELTA primena, kad praėjusį mėnesį į Gazos Ruožą išplaukė maždaug 45 laivų flotilė „Global Sumud Flotilla“, o ja keliaujantys politikai ir aktyvistai, siekia nutraukti Izraelio vykdomą palestiniečių teritorijos apgultį. Flotilė gabeno šimtus tonų maisto ir medicinos reikmenų į Gazos Ruožą – tokiu būdu siekta nutraukti Izraelio vykdomą blokadą.
Šioje flotilėje dalyvavo ir Lietuvos pilietis A. Chichlovskij. Prieš kelias savaites prie URM vyko protestas, reikalaujantis užtikrinti A. Chichlovskij apsaugą.
Tiesa, šią savaitę Izraelis sustabdė kelis vadinamosios Gazos flotilės laivus. Juose buvę asmenys nugabenti į vieną Izraelio uostų. Iki ketvirtadienio iš maždaug 45 laivų daugiau kaip 30 buvo sulaikyti arba manoma, kad jie buvo sulaikyti.
