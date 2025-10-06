Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

URM: į Gazos ruožą plaukęs ir vėliau Izraelio deportuotas Lietuvos pilietis nusileido Atėnuose

2025-10-06 19:28 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 19:28

Užsienio reikalų ministerija (URM) praneša, kad Izraelio deportuotas ir su humanitarine flotile į Gazos ruožą plaukęs Lietuvos pilietis Aleksandras Chichlovskij atvyko į Graikijos sostinę – Atėnus.

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Užsienio reikalų ministerija (URM) praneša, kad Izraelio deportuotas ir su humanitarine flotile į Gazos ruožą plaukęs Lietuvos pilietis Aleksandras Chichlovskij atvyko į Graikijos sostinę – Atėnus.

REKLAMA
2

„Su flotile į Gazos ruožą plaukęs ir Izraelio sulaikytas Lietuvos Respublikos pilietis nusileido Atėnuose“, – pirmadienį vakare „Facebook“ paskelbė URM.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pilietis yra sveikas, kartu su juo yra Lietuvos ambasados Graikijoje atstovas. Šiuo metu yra organizuojama tolesnė piliečio kelionė namo“, – priduria ministerija.

REKLAMA
REKLAMA

Praeitos savaitės penktadienį URM pranešė, jog su flotile į Gazos ruožą plaukęs A. Chichlovskij buvo sulaikytas Izraelio. Taip pat teigta, kad jis pasirašė sutikimą būti deportuotas atgal į Lietuvą.

REKLAMA

ELTA primena, kad praėjusį mėnesį į Gazos Ruožą išplaukė maždaug 45 laivų flotilė „Global Sumud Flotilla“, o ja keliaujantys politikai ir aktyvistai, siekia nutraukti Izraelio vykdomą palestiniečių teritorijos apgultį. Flotilė gabeno šimtus tonų maisto ir medicinos reikmenų į Gazos Ruožą – tokiu būdu siekta nutraukti Izraelio vykdomą blokadą. 

REKLAMA
REKLAMA

Šioje flotilėje dalyvavo ir Lietuvos pilietis A. Chichlovskij. Prieš kelias savaites prie URM vyko protestas, reikalaujantis užtikrinti A. Chichlovskij apsaugą.

Tiesa, šią savaitę Izraelis sustabdė kelis vadinamosios Gazos flotilės laivus. Juose buvę asmenys nugabenti į vieną Izraelio uostų. Iki ketvirtadienio iš maždaug 45 laivų daugiau kaip 30 buvo sulaikyti arba manoma, kad jie buvo sulaikyti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų