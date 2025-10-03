Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

URM darbą pradeda viceministrai Plepytė, Mitkus ir Verbickas

2025-10-03 11:59 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 11:59

Penktadienį darbą pradėjo trys užsienio reikalų viceministrai – Audra Plepytė, Sigitas Mitkus ir Vidmantas Verbickas, pranešė ministerija.

Penktadienį darbą pradėjo trys užsienio reikalų viceministrai – Audra Plepytė, Sigitas Mitkus ir Vidmantas Verbickas, pranešė ministerija.

Viceministrė A. Plepytė kuruos transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo klausimus, S. Mitkus – ES politikos formavimą ir įgyvendinimą, santykius su ES institucijomis,  o naujai paskirtas V. Verbickas bus atsakingas už ekonominės diplomatijos ir ekonominio saugumo klausimus. 

URM kanclerės pareigas ir toliau eis Aistė Stakėnienė.

ELTA primena, kad LRT radijas, remdamasis šaltiniais, paskelbė, kad ministerija  dirbančius viceministrus J. Pranevičių ir G. Grigaitę Daugirdę keis komercijos atašė Italijoje Laura Šerėnienė ir diplomatas V. Verbickas.

