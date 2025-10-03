URM darbą pradeda viceministrai Plepytė, Mitkus ir Verbickas

Viceministrė A. Plepytė kuruos transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo klausimus, S. Mitkus – ES politikos formavimą ir įgyvendinimą, santykius su ES institucijomis, o naujai paskirtas V. Verbickas bus atsakingas už ekonominės diplomatijos ir ekonominio saugumo klausimus.
URM kanclerės pareigas ir toliau eis Aistė Stakėnienė.
ELTA primena, kad LRT radijas, remdamasis šaltiniais, paskelbė, kad ministerija dirbančius viceministrus J. Pranevičių ir G. Grigaitę Daugirdę keis komercijos atašė Italijoje Laura Šerėnienė ir diplomatas V. Verbickas.
