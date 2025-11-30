Vudis paštomatu užsakė kalėdinę dovaną vaikams – atsiėmęs neteko žado: „Kas per?“

Socialiniame tinkle „Instagram“ A. Martinėnas-Vudis parodė, kaip atrodė jo siunta, atsiimta iš paštomato. Kaip matyti vaizdo įraše, siuntos pakuotės viršus buvo akivaizdžiai praplėštas.
Dovana vaikams – sugadinta
Kaip atskleidė Vudis, paštomatu jis užsakė dovaną vaikams – kalėdinį kalendorių, tad pamačius sugadinta staigmeną, vyrą apėmė pyktis.
„Kas per de**lai dirba „Omnivoje“? Kaip tokią siuntą atsiimti? Praplėšta, išdraskyta, sulankstyta. Tas, kuris išvežiojo siuntas, yra asilas“, – žodžių į vatą nevyniojo Vudis.
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su atlikėju, jis neslėpė apmaudo – Vudžio teigimu, tokių situacijų būti neturėtų.
„Nuo dabar kiekvieną kartą, atsiimdamas siuntą, viską transliuosiu gyvai į savo „TikTok“. Ir nesvarbu, ar tai bus „Omniva“, ar kiti paštomatai. Siunčiame tikrai daug siuntų, tad darysime transliacijas.
Manau, kad pati įmonė nėra dėl to kalta, greičiausiai tiesiog prisirinko prieš švenčių maratoną darbuotojų, kurie taip parazituoja. Jau nupirkome vaikams kitą advento kalendorių, gyvenam toliau“, – naujienų portalui tv3.lt komentavo Vudis.
Naujienų portalas tv3.lt dėl susiklosčiusios situacijos kreipėsi į „Omniva“. Gavę atsakymą, straipsnį papildysime.
