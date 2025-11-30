 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vudis paštomatu užsakė kalėdinę dovaną vaikams – atsiėmęs neteko žado: „Kas per?“

2025-11-30 13:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-30 13:10

Prasidėjus šventiniam švenčių šurmuliui, žmonės vis dažniau traukia į paštomatus atsiimti laukiamų siuntų. Tačiau dainininkui Arvydui Martinėnui-Vudžiui ši akimirka tapo nemalonia patirtimi. Jam nupirkus dovaną vaikams ir atidarius paštomato dureles, vyrą akimirksniu apėmė nuostaba – siunta buvo sugadinta.

7

Socialiniame tinkle „Instagram“ A. Martinėnas-Vudis parodė, kaip atrodė jo siunta, atsiimta iš paštomato. Kaip matyti vaizdo įraše, siuntos pakuotės viršus buvo akivaizdžiai praplėštas.

Dovana vaikams – sugadinta

Kaip atskleidė Vudis, paštomatu jis užsakė dovaną vaikams – kalėdinį kalendorių, tad pamačius sugadinta staigmeną, vyrą apėmė pyktis.

„Kas per de**lai dirba „Omnivoje“? Kaip tokią siuntą atsiimti? Praplėšta, išdraskyta, sulankstyta. Tas, kuris išvežiojo siuntas, yra asilas“, – žodžių į vatą nevyniojo Vudis.

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su atlikėju, jis neslėpė apmaudo – Vudžio teigimu, tokių situacijų būti neturėtų.

„Nuo dabar kiekvieną kartą, atsiimdamas siuntą, viską transliuosiu gyvai į savo „TikTok“. Ir nesvarbu, ar tai bus „Omniva“, ar kiti paštomatai. Siunčiame tikrai daug siuntų, tad darysime transliacijas.

Manau, kad pati įmonė nėra dėl to kalta, greičiausiai tiesiog prisirinko prieš švenčių maratoną darbuotojų, kurie taip parazituoja. Jau nupirkome vaikams kitą advento kalendorių, gyvenam toliau“, – naujienų portalui tv3.lt komentavo Vudis.

Naujienų portalas tv3.lt dėl susiklosčiusios situacijos kreipėsi į „Omniva“. Gavę atsakymą, straipsnį papildysime.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Blyn
Blyn
2025-11-30 13:27
net kalendoriaus vaikams parduotuvėje ar knygyne negali nupirkti?!
