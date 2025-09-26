Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Jokiu būdu nedėkite to į paštomatus Lietuvoje: kiti net nežino, kad draudžiama

2025-09-26 14:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-26 14:20

Ruduo – dosniausias metų laikas, kuomet sodus ir daržus užpildo rudens derlius. Natūralu, kad dalis žmonių šiomis gėrybėmis nori pasidalyti su artimaisiais, gyvenančiais kituose šalies miestuose. Vienu iš sprendimų, kaip perduoti rudens derlių, tampa kurjeriai ir paštomatai.

Paštomatas, siunta, siuntos, prekė (ELTA / Dainius Labutis)

Visgi ne viskas, kas auga sode ar darže, gali būti siunčiama tokiu būdu. Ekspertas atskleidžia, kodėl cukinijos, moliūgai, obuoliai ar kitos gėrybės neturėtų atsidurti paštomate.

„Rudens gėrybės dažnai vilioja pasidalyti jomis su artimaisiais – moliūgais, obuoliais ar kitais naminiais gardėsiais. Tačiau reikia prisiminti, kad maisto produktai nėra tinkamas turinys paštomatams ar kurjerių siuntoms.

Nesilaikant šių taisyklių, siunta gali būti ne tik grąžinta siuntėjui, bet ir sukelti papildomų rūpesčių kitiems klientams“, – sako „DPD Lietuva“ komunikacijos vadovas Tomas Vaišvila.

Perduoti rudens gėrybes pasirinkite kitokį būdą

Įprastai ruduo džiugina derliaus gausa – nuo obuolių, kriaušių iki sunkių moliūgų ar cukinijų. Visgi, T. Vaišvila pabrėžia, kad tokios gėrybės nėra tinkamos keliauti paštomatais ar kurjeriais, rašoma pranešime spaudai.

Maisto produktai gali sugesti transportavimo metu ar būdami paštomate ir padaryti žalą kitoms siuntoms. Net ir ne taip greitai gendantis maistas gali prarasti savo kokybę, jei bus ilgai laikomas netinkamose sąlygose.

Nors gali pasirodyti, kad kruopščiai supakavus sodo gėrybes jos pasieks adresatą saugiai, realybėje rizika yra didelė – siunta gali susispausti, pradėti gesti ar net sugadinti kitas siuntas. Jei siunta neatitinka taisyklių, ji gali būti grąžinta siuntėjui“, – tvirtina T. Vaišvila.

Siųsti draudžiama ir naminius saldumynus

Kartu su gausiu rudens derliumi prasideda ir naminių pyragų ir kitų gardėsių sezonas. T. Vaišvila primena, kad jokie maisto produktai taip pat negali būti siunčiami.

„Maisto produktai, nesvarbu ar tai būtų šviežios daržovės, vaisiai, pyragai, bandelės, gėrimai, sūriai nėra leidžiamas siuntų turinys.

Transportuojant turinys gali susispausti, sugesti, o skysčiai gali pažeisti ne tik pačią siuntą, bet ir sugadinti esančias šalia. Todėl tiek rudens gėrybės, tiek naminiai saldumynai turėtų likti ant namų stalo, o ne paštomate“, – tvirtina minėtos siuntų pristatymo įmonės komunikacijos vadovas.

