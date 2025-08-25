Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pokyčiai siunčiantiems į JAV: siuntos brangs, pristatymas gali vėluoti

2025-08-25 14:54 / šaltinis: BNS
2025-08-25 14:54

JAV nuo penktadienio panaikinus muito lengvatą, leidusią be muito importuoti siuntas, kurių vertė neviršijo 800 JAV dolerių, brangs jų gabenimas į šią šalį, o muitinės procedūros gali užtrukti ilgiau, pirmadienį pranešė Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT). 

Siuntos (asociatyvi nuotrauka). Lietuvos pašto nuotr.

0

Pasak RRT, visoms siuntoms, nepriklausomai nuo jų vertės, bus taikomi muitai ir kiti importo mokesčiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

RRT geležinkelių ir pašto reguliavimo grupės vadovė Ugnė Ramaneckienė sako, kad šie pokyčiai paveiks tiek privačius vartotojus, tiek verslą.

„Siuntų į JAV kaina didės, o muitinės procedūros gali užtrukti ilgiau. Lietuvos gyventojams rekomenduojame įsivertinti šiuos pokyčius ir planuoti papildomą laiką siuntų pristatymui bei atidžiai susipažinti su paslaugų teikėjų skelbiama informacija apie šiuo metu taikomas pristatymo sąlygas, mokesčius, pristatymo terminus ir galimas rizikas“, – pranešime  teigė ji.   

Paslaugų teikėjai Lietuvoje jau sureagavo į pokyčius: „Omniva“ siuntų į JAV priėmimą laikinai sustabdė nuo rugpjūčio 20-osios,  „Lietuvos paštas“ – nuo rugpjūčio 22 -osios. Greitieji kurjeriai (DHL, UPS ir FedEx) siuntimo į JAV  nenutraukia, tačiau taiko sistemą, kai muito mokesčiai sumokami dar prieš siuntai atvykstant į JAV.

