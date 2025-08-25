JAV rinktinė krito prieš Urugvajų

Vieni turnyro favoritų A grupėje Nikaragvoje 85:86 (15:19, 27:20, 18:25, 25:22) nusileido Urugvajui (1/1).
Pirmaujanti komanda keitėsi po kiekvieno kėlinio, o likus žaisti 5 sekundes Tyleris Cavanaugh sumažino skirtumą iki minimalaus (85:86). Santiago Vescovi šansą amerikiečiams paliko pramesdamas baudų metimus, bet šie paskutinėmis sekundėmis metimo neparengė.
Nugalėtojams S.Vescovi pelnė 24 taškus (5 rez. perd., 4/7 tritaškių), Joaquinas Rodriguezas pridėjo 23 (8 atk. kam., 3/8 tritaškių).
JAV rinktinei 25 taškus sumetė Langstonas Galloway’us (5/9 tritaškių), 19 – Jahmiusas Ramsey (3/7 tritaškių).
Lietuvoje žaidę legionieriai šįkart pasirodė blankiai. Buvęs žalgirietis T.Cavanaugh surinko 6 taškus ir 7 atkovotus kamuolius, Vilniaus „Rytui“ atstovavęs Speedy Smithas pasižymėjo trimis taškais, buvęs „vilkas“ Andrew Andrewsas nerungtyniavo.
Amerikiečiai pasirinko remtis tritaškiais (13/35, 37 procentai), o Urugvajus ties perimetru atakavo rečiau (9/26, 35 procentai), bet kovą dėl kamuolių laimėjo 45:33.
Amerikiečiai stringa antrame mače paeiliui – turnyro starte jie tik po pratęsimo 105:93 pranoko Bahamus (0/2). Šioje grupėje taip pat varžosi Brazilija (2/0), 84:66 pranokusi Bahamus. Brazilai nugalėdama JAV rinktinę gali palikti ją už ketvirtfinalio borto.
Su nesklandumais susidūrė ir titulą ginanti Argentina (1/1), C grupėje po pratęsimo kritusi prieš Dominikos Respubliką (2/0) – 83:84 (19:13, 17:20, 19:18, 20:24, 8:9).
Argentiniečiai galėjo laimėti be pratęsimo, bet paskutinis Jose Vildozos tritaškis tikslo nepasiekė. Papildomoje atkarpoje jie taip pat turėjo šansą išsigelbėti, bet J.Vildozos ir Juano Marcoso tolimi metimai vėl stokojo tikslumo.
Argentinai 20 taškų surinko Gonzalo Corbalanas (4/6 tritaškių, 5 atk. kam., 7 rez. perd.), po 16 – J.Vildoza (10 rez. perd., 3/14 tritaškių) ir Francisco Caffaro (5 atk. kam., 8/11 dvitaškių), 11 – Nicolas Brussino (3/8 tritaškių, 7 atk. kam., 4 rez. perd., 4 per. kam.).
Nugalėtojams 20 taškų sumetė Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Vasaros lygoje sužibėjęs Davidas Jonesas-Garcia (8/13 dvitaškių, 1/6 tritaškių, 9 atk. kam., 5 rez. perd.), po 14 – Angelis Nunezas (4 atk. kam., 3/7 tritaškių) ir Andresas Felizas (7 atk. kam., 11 rez. perd., 3/6 tritaškių).
Šioje grupėje varžosi ir Kolumbija (1/1), kitame mače 89:86 pranokusi šeimininkę Nikaragvą (0/2).
B grupėje karaliauja Kanada (2/0) ir Puerto Rikas (2/0), už nugaros palikę Venesuelą (0/2) ir Panamą (0/2).
