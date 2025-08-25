Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Į Afrikos sostą grįžo Angola, MVP tapo 167 cm ūgio gynėjas

2025-08-25 08:46 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-25 08:46

Luandoje finišavo Afrikos čempionatas, kuriame titulą susižėrė šeimininkų rinktinė.

Angola susigrąžino Afrikos čempionų vardą (FIBA nuotr.)

Luandoje finišavo Afrikos čempionatas, kuriame titulą susižėrė šeimininkų rinktinė.

REKLAMA
0

Angola finale 70:43 (14:10, 18:10, 19:11, 19:12) nušlavė Malį.

Angola Afrikoje dominavo amžių sandūroje, 1989–2013 metais nuskindama vienuolika iš trylikos galimų titulų. Vis dėlto 2015-aisiais angoliečiai pralaimėjo finalą prieš Nigeriją (65:74), o du pastaruosius čempionatus apskritai liko be medalių, kol du titulus iškovojo Tunisas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Namie žaidusi rinktinė laimėjo visus grupės mačus, 85:53 sutriuškindama Libiją, 84:68 nugalėdama Gvinėją ir 66:64 palauždama Pietų Sudaną. Ketvirtfinalyje 90:80 eliminuotas Žaliasis Kyšulys su Walteriu Tavaresu, pusfinalyje 74:73 išsigelbėta prieš Kamerūną.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu finale intrigos nebuvo – Malis dar iki ilgosios pertraukos atsiliko 20:32, o vėliau savo puolimo taip ir neišjudino.

REKLAMA

16 taškų nugalėtojams surinko Childe Dundao (3/12 tritaškių, 5 rez. perd., 3 per. kam.), 12 – Seltonas Miguelis (2/6 tritaškių), 9 – Eduardo Francisco (4/5 dvitaškių). Tarp sidabro savininkų 14 taškų pelnė Sirimanas Kanoute (1/7 tritaškių, 8 atk. kam., 4 rez. perd., 5 klaidos), 11 – Aliou Diarra (4 atk. kam.).

Turnyro MVP pripažintas 27 metų 167 cm ūgio gynėjas C.Dundao. Gynėjas visą karjerą leidžia gimtinėje, atstovaudamas Luandos „Atletico Petroleos“ klubui. Šiose pirmenybėse jis fiksavo 31 minutės, 15,7 taško (33 procentai tritaškių), 2,3 atkovoto kamuolio, 5,8 rezultatyvaus perdavimo bei 15 naudingumo balų vidurkius.

REKLAMA
REKLAMA

Į simbolinį penketą pateko jo tautietis Bruno Fernando, Malio duetas Mahamane Coulibaly ir A.Diarra bei bronzą iškovojusio Senegalo atstovas Brancou Badio.

Madrido „Real“ atstovaujantis B.Fernando apdovanojimus atsiėmė su Eduardo Mingo marškinėliais. 46-erių Angolos krepšinio legenda karjerą rinktinėje baigė po praėjusio Afrikos čempionato.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų