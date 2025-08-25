Į Afrikos sostą grįžo Angola, MVP tapo 167 cm ūgio gynėjas

Angola finale 70:43 (14:10, 18:10, 19:11, 19:12) nušlavė Malį.
Angola Afrikoje dominavo amžių sandūroje, 1989–2013 metais nuskindama vienuolika iš trylikos galimų titulų. Vis dėlto 2015-aisiais angoliečiai pralaimėjo finalą prieš Nigeriją (65:74), o du pastaruosius čempionatus apskritai liko be medalių, kol du titulus iškovojo Tunisas.
Namie žaidusi rinktinė laimėjo visus grupės mačus, 85:53 sutriuškindama Libiją, 84:68 nugalėdama Gvinėją ir 66:64 palauždama Pietų Sudaną. Ketvirtfinalyje 90:80 eliminuotas Žaliasis Kyšulys su Walteriu Tavaresu, pusfinalyje 74:73 išsigelbėta prieš Kamerūną.
Tuo tarpu finale intrigos nebuvo – Malis dar iki ilgosios pertraukos atsiliko 20:32, o vėliau savo puolimo taip ir neišjudino.
16 taškų nugalėtojams surinko Childe Dundao (3/12 tritaškių, 5 rez. perd., 3 per. kam.), 12 – Seltonas Miguelis (2/6 tritaškių), 9 – Eduardo Francisco (4/5 dvitaškių). Tarp sidabro savininkų 14 taškų pelnė Sirimanas Kanoute (1/7 tritaškių, 8 atk. kam., 4 rez. perd., 5 klaidos), 11 – Aliou Diarra (4 atk. kam.).
Turnyro MVP pripažintas 27 metų 167 cm ūgio gynėjas C.Dundao. Gynėjas visą karjerą leidžia gimtinėje, atstovaudamas Luandos „Atletico Petroleos“ klubui. Šiose pirmenybėse jis fiksavo 31 minutės, 15,7 taško (33 procentai tritaškių), 2,3 atkovoto kamuolio, 5,8 rezultatyvaus perdavimo bei 15 naudingumo balų vidurkius.
Į simbolinį penketą pateko jo tautietis Bruno Fernando, Malio duetas Mahamane Coulibaly ir A.Diarra bei bronzą iškovojusio Senegalo atstovas Brancou Badio.
Madrido „Real“ atstovaujantis B.Fernando apdovanojimus atsiėmė su Eduardo Mingo marškinėliais. 46-erių Angolos krepšinio legenda karjerą rinktinėje baigė po praėjusio Afrikos čempionato.
