Kas Europos čempionato pasirengime pasirodė geriausiai, o kas – blogiausiai?

Serbai kontrolines rungtynes uždarė nepriekaištingu 7:0 balansu, o prancūzai taip pat įspūdingai – penkios pergalės iš penkių. Trečioji nepralaimėjusi komanda – Suomija, iškovojusi keturias pergales, vedama savo žvaigždės puolėjo Laurio Markkaneno.
Tvirtai atrodo ir Lietuva bei Vokietija – abi ekipos pralaimėjo tik po sykį. Lietuviai (6:1) nusileido Turkijai, o vokiečiai (5:1) pralaimėjo tik serbams.
Sakartvelas pasiekė prasčiausią rezultatą – 0:6. Aleksandro Džikičiaus auklėtiniai pralaimėjo Izraeliui, Estijai, vėliau nusileido Lietuvai ir Lenkijai, o pasirengimą užbaigė dvejais pralaimėjimais prieš Čekiją. Be pergalių liko ir Kipras (0:2).
Visų rinktinių rezultatai:
1. Serbija, 7 - 0,
2. Prancūzija, 5 - 0,
3. Suomija, 4 - 0,
4. Lietuva, 6 - 1,
5. Vokietija, 5 - 1,
6. Italija, 4 - 2,
7. Estija, 3 - 2,
8. Izraelis, 3 - 2,
9. Portugalija, 3 - 2,
10. Turkija, 3 - 2,
11. Graikija, 4 - 3,
12. Bosnija ir Hercegovina, 3 - 4,
13. Latvija, 2 - 3,
14. Juodkalnija, 2 - 3,
15. Lenkija, 3 - 5,
16. Čekija, 2 - 4,
17. Islandija, 1 - 4,
18. Didžioji Britanija, 1 - 4,
19. Ispanija, 1 - 4,
20. Švedija, 1 - 4,
21. Belgija, 1 - 5,
22. Slovėnija, 1 - 5,
23. Kipras, 0 - 2,
24. Sakartvelas, 0 - 6.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!