TV3 naujienos > Sportas

Kas Europos čempionato pasirengime pasirodė geriausiai, o kas – blogiausiai?

2025-08-25 08:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 08:16

Trys rinktinės baigė Europos čempionato pasirengimo ciklą nepralaimėjusios nė karto – tarp jų ir pagrindinės pirmenybių favoritės Serbija bei Prancūzija.

Rokas Jokubaitis | LKF nuotr.

Trys rinktinės baigė Europos čempionato pasirengimo ciklą nepralaimėjusios nė karto – tarp jų ir pagrindinės pirmenybių favoritės Serbija bei Prancūzija.

1

Serbai kontrolines rungtynes uždarė nepriekaištingu 7:0 balansu, o prancūzai taip pat įspūdingai – penkios pergalės iš penkių. Trečioji nepralaimėjusi komanda – Suomija, iškovojusi keturias pergales, vedama savo žvaigždės puolėjo Laurio Markkaneno.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tvirtai atrodo ir Lietuva bei Vokietija – abi ekipos pralaimėjo tik po sykį. Lietuviai (6:1) nusileido Turkijai, o vokiečiai (5:1) pralaimėjo tik serbams.

Sakartvelas pasiekė prasčiausią rezultatą – 0:6. Aleksandro Džikičiaus auklėtiniai pralaimėjo Izraeliui, Estijai, vėliau nusileido Lietuvai ir Lenkijai, o pasirengimą užbaigė dvejais pralaimėjimais prieš Čekiją. Be pergalių liko ir Kipras (0:2).

Visų rinktinių rezultatai:

1. Serbija, 7 - 0,

2. Prancūzija, 5 - 0,

3. Suomija, 4 - 0,

4. Lietuva, 6 - 1,

5. Vokietija, 5 - 1,

6. Italija, 4 - 2,

7. Estija, 3 - 2,

8. Izraelis, 3 - 2,

9. Portugalija, 3 - 2,

10. Turkija, 3 - 2,

11. Graikija, 4 - 3,

12. Bosnija ir Hercegovina, 3 - 4,

13. Latvija, 2 - 3,

14. Juodkalnija, 2 - 3,

15. Lenkija, 3 - 5,

16. Čekija, 2 - 4,

17. Islandija, 1 - 4,

18. Didžioji Britanija, 1 - 4,

19. Ispanija, 1 - 4,

20. Švedija, 1 - 4,

21. Belgija, 1 - 5,

22. Slovėnija, 1 - 5,

23. Kipras, 0 - 2,

24. Sakartvelas, 0 - 6.

