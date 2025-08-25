Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Afrikos čempionatą laimėjo Angola

2025-08-25 08:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 08:12

Afrikos čempionato šeimininkė Angola sugrįžo į žemyno viršūnę – sekmadienį finale 70:43 sutriuškino Malį ir 12-ą kartą istorijoje tapo Afrikos čempione.

Angolos rinktinė | Scanpix nuotr.

Afrikos čempionato šeimininkė Angola sugrįžo į žemyno viršūnę – sekmadienį finale 70:43 sutriuškino Malį ir 12-ą kartą istorijoje tapo Afrikos čempione.

0

Tai pirmasis Angolos titulas po 12 metų pertraukos – paskutinį sykį ši komanda triumfavo dar 2013-aisiais. Du pastaruosius turnyrus (2017 ir 2021 m.) buvo laimėjusi Tuniso rinktinė.

Nuo 1989-ųjų Angola iškovojo net 12 iš 16 Afrikos čempionatų titulų.

Finale šeimininkus į priekį vedė gynėjas Childe Dundao, pelnęs 16 taškų, atkovojęs 4 kamuolius ir atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus. Seltonas Miguelis pridėjo 12 taškų, o Madrido „Real“ vidurio puolėjas ir buvęs NBA žaidėjas Bruno Fernandas surinko 5 taškus ir 5 atkovotus kamuolius.

Malio komandoje ryškiausiai pasirodė Sirimanas Kanouté – 14 taškų, 8 atkovoti kamuoliai ir 4 perdavimai.

Bronzos medalius iškovojo Senegalas, mažajame finale 98:72 nugalėjęs Kamerūną.

Į viršų