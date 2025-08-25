Afrikos čempionatą laimėjo Angola

Tai pirmasis Angolos titulas po 12 metų pertraukos – paskutinį sykį ši komanda triumfavo dar 2013-aisiais. Du pastaruosius turnyrus (2017 ir 2021 m.) buvo laimėjusi Tuniso rinktinė.
Nuo 1989-ųjų Angola iškovojo net 12 iš 16 Afrikos čempionatų titulų.
Finale šeimininkus į priekį vedė gynėjas Childe Dundao, pelnęs 16 taškų, atkovojęs 4 kamuolius ir atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus. Seltonas Miguelis pridėjo 12 taškų, o Madrido „Real“ vidurio puolėjas ir buvęs NBA žaidėjas Bruno Fernandas surinko 5 taškus ir 5 atkovotus kamuolius.
Malio komandoje ryškiausiai pasirodė Sirimanas Kanouté – 14 taškų, 8 atkovoti kamuoliai ir 4 perdavimai.
Bronzos medalius iškovojo Senegalas, mažajame finale 98:72 nugalėjęs Kamerūną.
