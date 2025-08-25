Pirštą pritrynęs Novakas Djokovičius įveikė pirmą „US Open” etapą, pergalėmis džiaugėsi ir JAV enisininkai

Antrajame sete N. Djokovičiui teko paplušėti ir žaisti pratesimą, o jame jis atrodė kamuojamas skausmo ir nejudėjo taip, kaip įprasta. Per pertrauką tarp setų treneris apžiūrėjo jo dešinės kojos nykštį, o priartinusios kameros parodė, jog atsirado gana rimta pūslė.
Gydytojams pavyko išspręsti bėdą, N. Djokovičius iš karto perėmė iniciatyvą ir laimėjęs penkis geimus iš eilės užbaigė mačą.
Dabar N. Djokovičius turės dvi dienas poilsio vietoje įprastinės vienos prieš antrąjo rato mačą su kvalifikaciją įveikusiu amerikiečiu Zachary Svajda (ATP-145), kuris per 2 val. 5 min. 6:4, 6:2, 7:5 nugalėjo italą Zsomborą Pirosą (ATP-156).
Taip yra dėl naujo „US Open“ formato – turnyras šiemet startavo sekmadienį, o ne pirmadienį, todėl tarp pirmojo etapo susitikimų atsirado papildoma diena. Serbas į kortą vėl žengs tik trečiadienį.
Po mačo interviu kortuose apie koją nebuvo paklaustas, tačiau jis pripažino, kad antrajame sete nebuvo geriausios formos.
„Pirmasis setas tetruko kiek daugiau nei 20 minučių, o antrasis – valandą ir 20 minučių, – sakė N. Djokovičius. – Manau, labai svarbu buvo išlaikyti nervus antrajame sete ir uždaryti jį pratęsime. Po to pradėjau jaustis šiek tiek geriau ir pavyko užbaigti mačą geru stiliumi.“
N. Djokovičius Niujorke varžosi jau 19-ą kartą, čia jis yra keturis kartus iškovojęs titulą (2011, 2015, 2018, 2023 m.).
Sėkmingai pirmąjį ratą įveikė ir amerikiečiai Tayloras Fritzas (ATP-4) bei Benas Sheltonas (ATP-6).
Praėjusių metų finalininkas T. Fritzas per 2 val. 7:5, 6:2, 6:3 nugalėjo meksikiečių kilmės amerikietį Emilio Navą (ATP-101), o B. Sheltonas per 2 val. 8 min. 6:3, 6:2, 6:4 nugalėjo Peru atstovą Ignacio Buse (ATP-135).
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
