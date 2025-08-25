Kyliano Mbappe dublis lėmė užtikrintą Madrido „Real“ pergalę prieš „Real Oviedo“

Antrajame „La Liga“ ture Madrido atstovai 3:0 išvykoje nugalėjo „Real Oviedo“ komandą.
Šeimininkai vos nepelnė vieno greičiausių įvarčių lygos istorijoje, bet į varžovų veiksmą sureagavęs Thibaut Courtois apsaugojo savo ekipą. Po šio epizodo prasidėjo visiškas „Real“ dominavimas pirmajame kėlinyje, neleidęs oponentams net pagalvoti apie progas.
Patys „Real“ atstovai pasižymėjo kartą kai puikiai su kamuoliu apsisukęs Kylianas Mbappe baudos aikštelėje susikūrė erdvės ir nieko nelaukdamas pasiuntė kamuolį į vartų tinklą.
Po pertraukos „Real“ ir toliau nesisekė padvigubinti persvaros, o savo progą turėjo ir „Oviedo“. Tiesa, ja jiems pasinaudoti nepavyko.
Į oponentų veiksmus galiausiai Xabi Alonso auklėtiniai atsakė antruoju įvarčiu. Vinicius Junioras perėmė kamuolį ir nusigavęs iki baudos aikštelės jį atidavė K. Mbappe, kuris pelnė savo „dublį“.
Jau paskutinę pridėto laiko minutę savo įvartį pelnė ir Vinicius Junioras. Brazilas nestipriu, bet tiksliu smūgiu iš baudos aikštelės užbaigė dvikovą.
Po pergalės „Real“ kartu su „Barcelona“ ir „Villarreal“ pirmauja lygoje. Tris įvarčius savo sąskaitoje turintis K. Mbappe snaiperių rikiuotėje taip pat dalinasi pirmąją poziciją.
