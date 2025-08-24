Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga" ir „El Clásico"

„Barcelona“ panaikino dviejų įvarčių deficitą ir išplėšė pergalę prieš „Levante“

2025-08-24 00:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 00:34

Ispanijos „La Liga“ pirmenybėse dramatišką pergalę iškovojo „Barcelona“.

Ferranas Torresas | Scanpix nuotr.

Ispanijos „La Liga" pirmenybėse dramatišką pergalę iškovojo „Barcelona".

0

Hansi Flicko vadovaujamai komanda dvikovoje su „Levante“ turėjo kaip reikiant pasistengti. Panaikinę dviejų įvarčių deficitą jie džiaugėsi pergale 3:2.

Nors „Barcelona“ kamuolį kontroliavo didžiąją rungtynių dalį, būtent „Levante“ sėkmingiau realizavo savo progas. Vienoje pirmųjų kontratakų Ivanas Romero pademonstravo šaltakraujiškumą puikiai suklaidindamas oponentų gynybą ir netrukus siųsdamas kamuolį į vartus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Katalonai į tai atsakė pavojinga ataka, kurios metu buvo sudrebina vartų konstrukcija. Ferminas Lopezas gavęs laisvės prie pat 11 m. žymos, nusprendė smūgiuoti galingai ir pataikė į skersinį.

„Levante“ savo oponentus nubaudė paskutinėmis pirmojo kėlinio pridėto laiko minutėmis. Nors iš pradžių „Barcelona“ apsigynė nuo pavojingos atakos, bet po VAR peržiūros dėl žaidimo ranka skirtas 11 m. baudinys. Jį realizavo Jose Moralesas.

Po pertraukos „Barcelona“ ilgai netrukusi ėmėsi veiksmų. Jau 49-ąją minutę puikiu šūviu iš toli Pedri pasiuntė kamuolį į viršutinį vartų kampą.

Vos po trijų minučių svečių pakeltas kampinis baigėsi išlyginamuoju įvarčiu. Jo autoriumi tapo Ferranas Torresas.

Nepaisant dviejų greitų įvarčių, persverti rezultatą jiems nepavyko iki pat pridėto laiko. O ir tuomet „Barcelonai“ padėjo patys „Levante“ atstovai. Nuo Unai`aus Udondo galvos kamuolys atsidūrė šeimininkų vartų tinkle.

Per pirmuosius du „La Liga“ turus „Barcelona“ neprarado nė taško ir pirmauja lygoje.

