  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

„Milan“ namuose nusileido „Cremonese“ ir patyrė nesėkmę „Serie A“ sezono starte

2025-08-23 23:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 23:55

Italijos „Serie A“ pirmenybėse sužaistos dar dvi rungtynės.

Santiago Gimenezas | Scanpix nuotr.

Italijos „Serie A“ pirmenybėse sužaistos dar dvi rungtynės.

0

Nesėkmingai sugrįžimą į „Milan“ komandą paženklino Massimialiano Allegri. Jo vadovaujama ekipa namuose 1:2 nusileido „Cremonese“ atstovams.

Į „Serie A“ sugrįžę svečiai pirmavo po Federico Baschirotto smūgio, bet Strahinja Pavlovičius rezultatą lygino. Galiausiai dvikovą nulėmė Federico Bonazzoli, pelnęs pergalingą rungtynių įvartį.

Kitose rungtynėse pergalę 1:0 šventė „Roma“ nugalėjusi „Bologna“. Įvarčiu naujoje komandoje debiutavo gynėjas Wesley.

