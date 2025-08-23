„Milan“ namuose nusileido „Cremonese“ ir patyrė nesėkmę „Serie A“ sezono starte

Nesėkmingai sugrįžimą į „Milan“ komandą paženklino Massimialiano Allegri. Jo vadovaujama ekipa namuose 1:2 nusileido „Cremonese“ atstovams.
Į „Serie A“ sugrįžę svečiai pirmavo po Federico Baschirotto smūgio, bet Strahinja Pavlovičius rezultatą lygino. Galiausiai dvikovą nulėmė Federico Bonazzoli, pelnęs pergalingą rungtynių įvartį.
Kitose rungtynėse pergalę 1:0 šventė „Roma“ nugalėjusi „Bologna“. Įvarčiu naujoje komandoje debiutavo gynėjas Wesley.
