Madrido „Atletico“ ir vėl nesugebėjo iškovoti pergalės Ispanijos čempionate

Antrajame ture „Atletico“ ir vėl liko be pergalės. Jie namuose nesugebėjo įveikti į lygą sugrįžusios „Elche“ komandos ir dvikovą baigė 1:1.
Dvikovą „Atletico“ pradėjo greitu įvarčiu. Davidas Hancko išvedė Alexanderį Sorlothą vieną prieš vartininką, o šis techniškai prametęs pro jį kamuolį atidarė įvarčių sąskaitą.
Po kelių minučių norvegas turėjo dar geresnę progą pasižymėti, bet pataikė į vartininką. Neįmušus, Madrido atstovai buvo nubausti: greitoje atakoje jos smaigalyje atsidūrė Rafa Miras, kuris sugebėjo nuginkluoti Janą Oblaką.
Praleistas įvartis visiškai išmušė „Atletico“ iš ritmo. Diego Simeonės auklėtiniai taip ir nebesugebėjo demonstruoti rungtynių pradžioje rodyto žaidimo, tad dvikova baigėsi lygiosiomis.
Vieną tašką po dviejų turų turinti „Atletico“ ir toliau rikiuojasi antroje turnyrinės lentelės dalyje.
