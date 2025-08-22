Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„La Liga“ žaidėjai nepritaria „Barcelona“ ir „Villarreal“ rungtynių perkėlimui į Majamį

2025-08-22 10:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 10:49

Ispanijos profesionalių futbolininkų asociacija (AFE)po ketvirtadienį įvykusio 20-ies „La Liga" komandų kapitonų susitikimo pareiškė, jog nepritaria idėjai perkelti lygos rungtynes tarp „Barcelonos" ir „Villarreal" į Majamį.

Lamine Yamalis | Scanpix nuotr.

Ispanijos profesionalių futbolininkų asociacija (AFE)po ketvirtadienį įvykusio 20-ies „La Liga" komandų kapitonų susitikimo pareiškė, jog nepritaria idėjai perkelti lygos rungtynes tarp „Barcelonos" ir „Villarreal" į Majamį.

0

Asociacija teigia, kad dėl dialogo ir „La Liga“ pateiktos informacijos trūkumo, šiuo metu yra neįmanoma palaikyti šio pasiūlymo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Remiama „La Liga“ kapitonų, AFE prieštarauja lygos rungtynių žaidimui už Ispanijos ribų. Ketvirtadienį visų komandų kapitonai susitiko aptarti Ispanijos futbolo federacijos paskelbto prašymo žaisti rungtynes už šalies ribų. AFE paprašė lygos pateikti išsamią ataskaitą, kad informuotų žaidėjus apie situaciją ir išklausytų jų nuomones. Savo atsakyme lyga mus informavo tik apie leidimo išdavimo proceso eigą.

Atsižvelgiant į šią situaciją, į dialogo ir informacijos trūkumą, projekto inicijavimas yra nepagarbus žaidėjams, nes jis apima pokyčius sportiniame lygmenyje, be to, kad darbuotojai keliauja į užsienį kaip vietinės lygos darbuotojai“, – teigiama pranešime.

Priminsime, jog „La Liga“ bando surengti rungtynes JAV nuo 2018 metų. „Barcelona“, „Villarreal“, „Girona“ ir Madrido „Atletico“ yra tarp klubų, kurie yra atviri galimybei žaisti lygos rungtynes užsienyje.

