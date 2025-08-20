Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Xabi Alonso paaiškino, kodėl Rodrygo liko ant suolo pirmajame „La Liga“ sezono susitikime

2025-08-20 16:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 16:51

Madrido „Real“ vyriausiasis treneris Xabi Alonso pripažino, jog tai buvo jo sprendimas palikti Rodrygo ant atsarginio žaidėjų suolelio pergalingose Ispanijos „La Liga“ pirmenybių pirmose sezono rungtynėse prieš „Osasuna“.

Rodrygo | Scanpix nuotr.

Madrido „Real“ vyriausiasis treneris Xabi Alonso pripažino, jog tai buvo jo sprendimas palikti Rodrygo ant atsarginio žaidėjų suolelio pergalingose Ispanijos „La Liga“ pirmenybių pirmose sezono rungtynėse prieš „Osasuna“.

0

„Tai buvo tik vienerios rungtynės. Jei po trijų mėnesių jis vis dar negaus žaidimo minučių, tuomet situacija bus kitokia. Nieko nevyksta. Pasaulio klubų taurėje buvo kitoks kontekstas dėl to, koks šis turnyras yra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Manau, kad galime palikti šią taurę užmarštyje, dabar svarbiausia yra šis sezonas. Žinoma, jog pasitikiu Rodrygo. Tai buvo tik vienerios rungtynės, dėl to mums nereikia spręsti per daug dėl jo ateities.

Jei jis artimiausiais mėnesiais negaus žaidimo minučių, tada galėsiu patikslinti šią situaciją. Visgi šį kartą tai buvo mano sprendimas neleisti jo į aikštę“, – teigė strategas.

Priminsime, jog galimybe įsigyti Rodrygo yra susidomėjusios „Premier“ lygoje rungtyniaujančios „Liverpool“, Londono „Arsenal“ ir „Manchester City“ komandos.

