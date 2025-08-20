Xabi Alonso paaiškino, kodėl Rodrygo liko ant suolo pirmajame „La Liga“ sezono susitikime

„Tai buvo tik vienerios rungtynės. Jei po trijų mėnesių jis vis dar negaus žaidimo minučių, tuomet situacija bus kitokia. Nieko nevyksta. Pasaulio klubų taurėje buvo kitoks kontekstas dėl to, koks šis turnyras yra.
Manau, kad galime palikti šią taurę užmarštyje, dabar svarbiausia yra šis sezonas. Žinoma, jog pasitikiu Rodrygo. Tai buvo tik vienerios rungtynės, dėl to mums nereikia spręsti per daug dėl jo ateities.
Jei jis artimiausiais mėnesiais negaus žaidimo minučių, tada galėsiu patikslinti šią situaciją. Visgi šį kartą tai buvo mano sprendimas neleisti jo į aikštę“, – teigė strategas.
Priminsime, jog galimybe įsigyti Rodrygo yra susidomėjusios „Premier“ lygoje rungtyniaujančios „Liverpool“, Londono „Arsenal“ ir „Manchester City“ komandos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!