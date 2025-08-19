Mbappe įvarčio dėka Madrido „Real“ startavo su pergale naujajame „La Liga“ sezone

Pirmajame ture Xabi Alonso auklėtiniai 1:0 palaužė „Osasuna“.
Dar pirmajame kėlinyje „Real“ dukart prašė vienuolikos metrų baudinio, tačiau teisėjas pražangų neįžvelgdavo. Visgi, iškart po pertraukos baudos aikštelėje varžovas įčiuožė į Kyliano Mbappe kojas ir teisėjas nedvejodamas skyrė 11 m. baudinį.
Baudinį realizuoti stojo pats prancūzas, kurio smūgis buvo tikslus. K. Mbappe kamuolį pasiuntė į kitą pusę nei šoko vartininkas.
Vėliau „Real“ turėjo progų rezultatą padvigubinti, o arčiausiai tikslo buvo Arda Guleras. Visgi, iš žaidimo Madrido atstovai taip ir nepasižymėjo.
„Real“ gretose šiose rungtynėse debiutavo ir jaunasis talentas Franco Mastantuono. Jis aikštėje pasirodė po keitimo.
Dvikovą „Osasuna užbaidė dešimtyje, kai Abelis Bretonesas gavo raudoną kortelę.
