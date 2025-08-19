Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Tieliegina po pralaimėjimo azerbaidžanietei: „Mėginu mintyse atsakyti sau į klausimą, kas nutiko“

2025-08-19 21:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 21:02

Fatališkai nesėkmingas vakaras pasaulio jaunimo (iki 20 metų) imtynių čempionate Bulgarijoje. Lietuvos atstovių – Innos Alimovos ir Annos Tielieginos – skriaudikės pusfinalius pralaimėjo vienu tašku ir mūsų šalies atletes paliko be medalių.

Anna Tieliegina | imtynes.lt nuotr.

0

Pusfinalio rezultatai:

WW – 57 kg 1/2 Fin. Sowaka UCHIDA (JPN) – Tapya TAPYA (IND) 3:4

WW – 59 kg 1/2 Fin. Hiunai HURBANOVA (AZE) – Karin SAMUELSON (SWE) 7:8

„Mėginu mintyse atsakyti sau į klausimą, kas nutiko, – po to, kai paaiškėjo, jog švedė Karin Samuelsson nugalėjo azerbaidžanietę Hiunai Hurbanovą ir eliminavo mūsų atletę iš pasaulio čempionato, pralaimėjimo priežasčių ieškojo Anna Tieliegina. – Pirmiausia, blogas nusiteikimas. Matyt, tam įtakos turėjo beveik parą trukusi kelionė į Samokovą. Žinoma, daug kas sunkiai keliavo, bet man kažkaip viskas nesėkmingai susidėliojo, jaučiausi pavargusi”.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrame kėlinuke vilnietė atakoje užgriebė kojas, tačiau pasigavo kontrataką ir palaidojo viltis laimėti dvikovą.

„Azerbaidžanietės veiksmai nušlifuoti, ji niekur neskubėjo, nesiblaškė. Man reikėjo atsilošinėti, bet pritrūko veiksmų, nes varžovė gerai gynėsi. Gal po kelių nesėkmingų mėginimų pritrūko pasitikėjimo?”, – retoriškai savęs paklausė praeitų metų pasaulio U20 čempionato bronzos medalio laimėtoja A. Tieliegina.

