Skraudikės nepadėjo – imtynininkėms Alimovai ir Tielieginai pasaulio U20 čempionatas baigėsi ketvirtfinalio etape

Pusfinalio rezultatai:
WW – 57 kg 1/2 Fin. Sowaka UCHIDA (JPN) – Tapya TAPYA (IND) 3:4
WW – 59 kg 1/2 Fin. Hiunai HURBANOVA (AZE) – Karin SAMUELSON (SWE) 7:8
Mūsų merginų rezultatai:
Inna Alimova (57 kg) ant menčių paguldė kanadietę Agnią Krakovską, tačiau antroje imtyje 0:10 nusileido 2024 metų pasaulio U20 imtynių čempionei Sowakai Uchidai iš Japonijos.
Panašus scenarijus susiklostė ir svoryje iki 59 kilogramų, kuriame Anna Tieliegina, pirmaudama 10:4, prie kilimo prispaudė bulgarės Viktorijos Boynovos mentes ir šventė pergalę anksčiau laiko, tačiau kitame etape 2:12 nusileido šių metų Europos U20 ir U23 čempionatų nugalėtojai Hiunai Hurbanovai iš Azerbaidžano.
WW – 57 kg 1/4 Fin. Sowaka UCHIDA (JPN) – Inna ALIMOVA 10:0
WW – 57 kg 1/8 Fin. Inna ALIMOVA – Agnia KRAKOVSKA (CAN) 8:6 (pergalė mentėmis)
WW – 59 kg 1/4 Fin. Anna TIELIEGINA – Hiunai HURBANOVA (AZE) 2:12
WW – 59 kg 1/8 Fin. Anna TIELIEGINA – Viktoria Ivaylova BOYNOVA (BUL) 10:4 (pergalė mentėmis)
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!