  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Skraudikės nepadėjo – imtynininkėms Alimovai ir Tielieginai pasaulio U20 čempionatas baigėsi ketvirtfinalio etape

2025-08-19 18:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 18:44

Fatališkai nesėkmingas vakaras pasaulio jaunimo (iki 20 metų) imtynių čempionate Bulgarijoje. Lietuvos atstovių – Innos Alimovos ir Annos Tielieginos – skriaudikės pusfinalius pralaimėjo vienu tašku ir mūsų šalies atletes paliko be medalių.

Anna Tieliegina | „Stop“ kadras

0

Pusfinalio rezultatai:

WW – 57 kg 1/2 Fin. Sowaka UCHIDA (JPN) – Tapya TAPYA (IND) 3:4

WW – 59 kg 1/2 Fin. Hiunai HURBANOVA (AZE) – Karin SAMUELSON (SWE) 7:8

Mūsų merginų rezultatai:

Inna Alimova (57 kg) ant menčių paguldė kanadietę Agnią Krakovską, tačiau antroje imtyje 0:10 nusileido 2024 metų pasaulio U20 imtynių čempionei Sowakai Uchidai iš Japonijos.

Panašus scenarijus susiklostė ir svoryje iki 59 kilogramų, kuriame Anna Tieliegina, pirmaudama 10:4, prie kilimo prispaudė bulgarės Viktorijos Boynovos mentes ir šventė pergalę anksčiau laiko, tačiau kitame etape 2:12 nusileido šių metų Europos U20 ir U23 čempionatų nugalėtojai Hiunai Hurbanovai iš Azerbaidžano. 

WW – 57 kg 1/4 Fin. Sowaka UCHIDA (JPN) – Inna ALIMOVA 10:0

WW – 57 kg 1/8 Fin. Inna ALIMOVA – Agnia KRAKOVSKA (CAN) 8:6 (pergalė mentėmis)

WW – 59 kg 1/4 Fin. Anna TIELIEGINA – Hiunai HURBANOVA (AZE) 2:12

WW – 59 kg 1/8 Fin. Anna TIELIEGINA – Viktoria Ivaylova BOYNOVA (BUL) 10:4 (pergalė mentėmis)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

