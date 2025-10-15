Šių žmonių laukia nemokama patikra dėl vėžio: ragina neignoruoti

Lietuvoje krūties vėžys išlieka dažniausia onkologinė moterų liga. Kiekvienais metais nustatoma apie 1 700 naujų atvejų, o pernai šalyje gyveno daugiau kaip 21 tūkst. moterų, turinčių šią diagnozę. Vis dar per daug nustatoma vėlyvos stadijos atvejų, todėl liga kasmet nusineša šimtus gyvybių. Vien praėjusiais metais dėl krūties vėžio netekome daugiau nei pusės tūkstančio moterų.
„Nors skaičiai atrodo niūrūs, medikai pabrėžia, kad ligos baigtis labai priklauso nuo to, kada ji nustatoma – kuo anksčiau diagnozuojama, tuo daugiau galimybių pasveikti ir sugrįžti į įprastą gyvenimą. Tam ir skirta jau dvidešimt metų vykdoma krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programa“, – sako Valstybinės ligonių kasos (VLK) Paslaugų kompensavimo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Grigarienė.
Gali pasitikrinti daugiau moterų
Nuo šių metų pradžios krūties vėžio prevencinėje programoje gali dalyvauti dar daugiau moterų – išplėsta tikslinė amžiaus grupė, todėl prie programos prisidėjo apie 150 tūkst. naujų dalyvių. Dabar nemokamai pasitikrinti pagal šią prevencinę programą kas dvejus metus gali 45–74 metų (imtinai) moterys, t. y. apie 615 tūkst. mūsų šalies gyventojų.
„Nors programos finansavimui skirtos lėšos kasmet auga, ir žinomumas didelis, daug moterų vis dar neskuba tikrintis – pernai mamografiją atliko kas trečia tikslinės grupės moteris. Vienos atidėlioja vizitus arba mano, kad tyrimai nėra būtini, kol nejaučia simptomų, kitos bijo patikros rezultatų. Tačiau reguliariai pasitikrinti turi tapti kiekvienos moters įpročiu. Ankstyva diagnostika leidžia laiku pastebėti pakitimus, juos įvertinti ir, jei reikia, paskirti gydymą“, – pabrėžia J. Grigarienė.
Pasak ligonių kasos specialistės, daugeliu atvejų prevencinių patikrų metu nustatoma nepavojingų pakitimų. Pernai dėl krūties vėžio pasitikrino daugiau kaip 131 tūkst. moterų. Daugiau nei 60 tūkst. moterų mamogramų rezultatai buvo geri, daugiau nei 63 tūkst. moterų mamogramose buvo nustatyta gerybinių pakitimų. Beveik 5 tūkst. atvejų prireikė papildomo ištyrimo, siekiant patvirtinti arba atmesti diagnozę, o daugiau nei 200 moterų buvo diagnozuotas krūties vėžys.
Svarbiausia – nebijoti tirtis. Medikai pastebi, kad dažnai moterys, kurios kartą atliko mamografiją ir sulaukė gerų rezultatų, vėliau tikrinasi reguliariai, o bijančios ar atidėliojančios neretai apsisprendžia tik išgirdusios artimųjų patirtis.
Norinčios pasitikrinti privalomuoju sveikatos draudimu apdraustos moterys turi kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris išduoda siuntimą mamografijai atlikti. Jei tyrimo rezultatai geri, moteris kviečiama tikrintis kas dvejus metus. Nustačius pakitimų – skiriamas tolesnis ištyrimas ir, jei reikia, gydymas.
Pasaulinės krūties dienos proga ligonių kasa kviečia kiekvieną moterį stabtelėti ir pagalvoti: kada paskutinį kartą pasirūpinote savo sveikata? Galbūt būtent šiandien – tam tinkamiausia diena.