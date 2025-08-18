„UTMA 13“ turnyre Danyla susikaus su Kalasiūnu

Pirmadienį paaiškėjo, kad tą patį vakarą į ringą žengs ir Deividas Danyla (3-2 UTMA), kuris svorio kategorijoje iki 67 kg pagal muay thai taisykles su mažomis MMA pirštinėmis susitiks su pralaimėjimo UTMA ringe dar nepatyrusiu Arnu Kalasiūnu (5-0 UTMA).
D. Danyla UTMA ringe pagal kikbokso taisykles yra įveikęs Luke'ą Barą, Alexį Laugeois ir Vitą Karosą, pagal kikbokso taisykles pralaimėjęs Khyzeriui Hayatui ir Martynui Daniui.
A. Kalasiūnas pagal kikbokso taisykles yra įveikęs Arnestą Naujoką, pagal muay thai – du kartus Vitą Karosą, Justą Simanaitį ir A. Naujoką.
Kiek anksčiau buvo paskelbta, kad svorio kategorijoje iki 82 kg pagal kikbokso taisykles susikaus turkas Isa Gocmenas (0-1 UTMA) ir Deividas Jemeljanovas (2-0 UTMA).
I. Gocmenas šių metų sausį vykusiame „UTMA Rising 1“ turnyre nokautu antrajame raunde pralaimėjo Nagliui Kanišauskui, o D. Jemeljanovas yra nokautavęs Evaldą Beleišį ir teisėjų sprendimu įveikęs Rytį Vaitkevičių.
Taip pat jau anksčiau buvo paskelbta, kad svorio kategorijoje iki 93 kg pagal kikbokso taisyklesIgnas Pauliukevičius (3-0 UTMA) susitiks su Edvinu Šalkovski (2-1 UTMA), dėl svorio kategorijos iki 75 kg čempiono diržo penkių raundų kovoje susitiks dabartinis titulo savininkas Raimondas Avlasevičius (3-0-1 UTMA) ir Nauris Lukošiūnas (0-1 UTMA) svorio kategorijos iki 67 kg kikbokso „Grand Prix“ turnyro pusfinalyje Vitas Karosas (5-3 UTMA) susitiks su Khyzeru Hayatu (1-0 UTMA), svorio kategorijoje iki 84 kg pagal kikbokso taisykles Dominykas Dirkstys (9-2 UTMA) kovos su Nagliu Kanišausku (1-0 UTMA), o svorio kategorijoje iki 67 kg pagal muay thai taisykles susikaus Matas Pultaražinskas ir Martynas Danius.
Turnyro programa:
17:00 val. Ankstyvosios preliminarios kovos (profesionalų boksas, 4 raundai)
TBA - TBA
TBA - TBA
TBA - TBA
TBA - TBA
TBA - TBA
19:00 val. Preliminarios kovos
Matas Pultaražinskas – Martynas Danius (-67kg/Muay thai)
Isa Gocmenas – Deividas Jemeljanovas (-82 kg/Kikboksas)
TBA - TBA
Deividas Danyla – Arnas Kalasiūnas (-67kg/Muay thai)
Vitas Karosas - Khyzer Hayat (-67kg/Kikboksas)
21:00 Pagrindinės kovos
Ignas Pauliukevičius - Edvinas Šalkovski (-93kg/Kikboksas)
TBA - TBA
TBA - TBA
Dominykas Dirkstys - Naglis Kanišauskas (-84kg/Kikboksas)
Nauris Lukošiūnas - Raimondas Avlasevičius (-75kg/Kikboksas/5 raundai)
Eimantas Stanionis - TBA (10 roundų, profesionalų boksas, ne anksčiau 23.00 val.)
