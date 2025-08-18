Pasaulio jaunimo imtynių čempionate Lietuvos laisvūnai liko be pergalių

Olegas Kniševskij svorio kategorijoje iki 70 kg pirmajame rate 0:10 neprilygo Prancūzijos atstovui Abdoullah Nakaevui. Lietuvio skriaudikas vėliau pralaimėjo ketvirtfinalyje, todėl O. Kniševskij nepateko į paguodos turnyrą.
Titas Pijoraitis svorio kategorijos iki 74 kg aštuntfinalyje 0:10 pralaimėjo Adiletui Nurbekovičiui Akylbekovui iš Kirgizijos. Varžovas vėliau atvėrė lietuviui duris į paguodos turnyrą, kur mūsiškis 3:6 nusileido kanadiečiui Nicholasui Liamui Hooperiui.
Antradienį kovas pradės merginos, o ketvirtadienį – graikų-romėnų imtynių atstovai.
