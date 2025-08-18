Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Pasaulio jaunimo imtynių čempionate Lietuvos laisvūnai liko be pergalių

2025-08-18 18:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 18:42

Bulgarijoje prasidėjo pasaulio jaunimo (iki 20 metų) imtynių čempionatas. Pirmieji ant kilimo žengė Lietuvos laisvųjų imtynių atstovai.

Titas Pijoraitis | „Stop“ kadras

Bulgarijoje prasidėjo pasaulio jaunimo (iki 20 metų) imtynių čempionatas. Pirmieji ant kilimo žengė Lietuvos laisvųjų imtynių atstovai.

0

Olegas Kniševskij svorio kategorijoje iki 70 kg pirmajame rate 0:10 neprilygo Prancūzijos atstovui Abdoullah Nakaevui. Lietuvio skriaudikas vėliau pralaimėjo ketvirtfinalyje, todėl O. Kniševskij nepateko į paguodos turnyrą.

Titas Pijoraitis svorio kategorijos iki 74 kg aštuntfinalyje 0:10 pralaimėjo Adiletui Nurbekovičiui Akylbekovui iš Kirgizijos. Varžovas vėliau atvėrė lietuviui duris į paguodos turnyrą, kur mūsiškis 3:6 nusileido kanadiečiui Nicholasui Liamui Hooperiui.

Antradienį kovas pradės merginos, o ketvirtadienį – graikų-romėnų imtynių atstovai.

