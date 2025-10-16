Sausakimša arena sirgalių palaiko „Žalgirį“ kovoje su „Olimpia“: atvyko ir žinomi žmonės

Palaikyti Kauno „Žalgirio“ atvyko buvusi krepšininkė Gintarė Petronytė, nuomonės formuotoja Julija Žižė su vyru, TV3 televizijos laidų vedėjas Mindaugas Stasiulis, komikė Laura Dragūnaitė su mylimuoju.
„Žalgiris“ – „EA7 Emporio Armani Olimpia Milano“(14 nuotr.)
„Žalgiris“ patyrė pirmą pralaimėjimą
„Monaco“, „Fenerbahče“ ir „Bayern“ pirmuose Eurolygos turuose nukovęs „Žalgiris“ šią savaitę jau patyrė nesėkmę – Belgrade krito prieš „Crvena Zvezda“.
„Olimpia“ startavo pergale prieš „raudonąją žvaigždę“, tačiau tuomet patyrė tris pralaimėjimus – nusileista „Partizan“, „Monaco“ ir „Bayern“ ekipoms.
3 pergales ir 1 pralaimėjimą Eurolygoje turi šešios komandos, bet „Žalgiris“ dėl įmestų ir praleistų taškų skirtumo yra pirmas.
