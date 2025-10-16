Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Sausakimša arena sirgalių palaiko „Žalgirį“ kovoje su „Olimpia“: atvyko ir žinomi žmonės

2025-10-16 20:59

Ketvirtadienio vakarą Kauno „Žalgiris" siekia išplėšti pergalę prieš Milano „Olimpia“ ekipą. Sausakimšoje arenoje daugybė sirgalių, tarp kurių galima išvysti ir žinomus Lietuvos žmones. 

0

Palaikyti Kauno „Žalgirio“ atvyko buvusi krepšininkė Gintarė Petronytė, nuomonės formuotoja Julija Žižė su vyru, TV3 televizijos laidų vedėjas Mindaugas Stasiulis, komikė Laura Dragūnaitė su mylimuoju.

„Žalgiris“ patyrė pirmą pralaimėjimą

„Monaco“, „Fenerbahče“ ir „Bayern“ pirmuose Eurolygos turuose nukovęs „Žalgiris“ šią savaitę jau patyrė nesėkmę – Belgrade krito prieš „Crvena Zvezda“.

„Olimpia“ startavo pergale prieš „raudonąją žvaigždę“, tačiau tuomet patyrė tris pralaimėjimus – nusileista „Partizan“, „Monaco“ ir „Bayern“ ekipoms.

3 pergales ir 1 pralaimėjimą Eurolygoje turi šešios komandos, bet „Žalgiris“ dėl įmestų ir praleistų taškų skirtumo yra pirmas.

 

