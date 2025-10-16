Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Žalgiris-2“ su M.Brnovičiaus lyderyste pranoko „Vytį-VDU“

2025-10-16 19:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-16 19:55

Kauno „Žalgirio“ dubleriai (4/1) ir toliau demonstruoja sėkmingą žaidimą Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) starte. Juodkalniečio pakylėta Roko Kondratavičiaus vadovaujama ekipa išvykoje 96:84 (29:23, 24:19, 26:25, 17:17) pranoko Šakių „Vyčio-VDU“ (2/2) krepšininkus.

M.Brnovičius tampa vienu „Žalgirio-2“ lyderių (Žalgirio nuotr.)

Kauno „Žalgirio“ dubleriai (4/1) ir toliau demonstruoja sėkmingą žaidimą Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) starte. Juodkalniečio pakylėta Roko Kondratavičiaus vadovaujama ekipa išvykoje 96:84 (29:23, 24:19, 26:25, 17:17) pranoko Šakių „Vyčio-VDU“ (2/2) krepšininkus.

0

Likus 2,5 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos jaunieji žalgiriečiai atsilikinėjo 2 taškais (21:23), tačiau tuomet surengė 6,5 minutės atkarpą 20:7 ir susikrovė dviženklį pranašumą (41:30), kurį išsaugojo iki pat pertraukos (53:42).

Kauniečiai tęsė gerą žaidimą ir trečiajame kėlinyje, kai padidino atotrūkį nuo šeimininkų iki 16 taškų (70:54).

Per likusį laiką „Žalgiris-2“ varžovų neprisileido ir įsirašė ketvirtą pergalę NKL (96:84).

Nugalėtojų gretose N.Raupelis (8/9 dvit.) ir M.Brnovičius (5/7 dvit., 2/5 trit.) pelnė po 16 taškų.

Raupelis taip pat pridėjo 6 atkovotus ir 2 perimtus kamuolius bei surinko 24 naudingumo balus.

Šakių komandoje rezultatyviausiai žaidė Augustinas Mikštas, sumetęs 21 tašką (3/8 dvit., 4/7 trit., 3/4 baud.). Puolėjas taip pat sugriebė 5 kamuolius.

„Vytis-VDU“: Augustinas Mikštas 21 (3/8 dvit., 4/7 trit., 5 atk. kam.), Kajus Leliukas 20 (9/12 dvit., 7 atk. kam., 5 rez. perd., 25 naud.), Rokas Jocys 16 (6/8 dvit., 1/6 trit.), Gabrielius Čelka 15 (6/6 dvit., 7 atk. kam., 6 rez. perd., 27 naud.), Jokūbas Rubinas 9 (2/4 trit.).

„Žalgiris-2“: Maksimas Brnovičius (5/7 dvit., 2/5 trit.) ir Nedas Raupelis (8/9 dvit., 6 atk. kam.) po 16, Ignas Štombergas 13 (5/11 dvit., 3/8 baud., 6 atk. kam., 3 per. kam.), Majus Bulanovas 10 (2/4 trit.), Kajus Mikalauskas 9 (3/5 trit.), Jokūbas Rudaitis 7 (7/10 baud., 6 atk. kam.).

Dviženklį deficitą naikinę „Telšiai“ išsikapstė žemaičių derbyje

Telšiuose vykusiame Žemaitijos derbyje vietos „Telšiai“ (2/2) dramatiškai pratęsė pergalių seriją, kai atkakliame mūšyje 91:88 (14:30, 28:21, 32:17, 17:20) susitvarkė su Plungės „Olimpu“ (2/3).

Sandžio Buškevico kariauna laimėjo trečiąsyk paeiliui, tačiau šį kartą, siekiant pergalės, teko panaikinti solidų deficitą.

Galingai susitikimą pradėję svečiai netruko susikurti dviženklę persvarą, o pirmąjį ketvirtį užbaigė su 16 taškų pranašumu – 30:14.

Palaipsniui atotrūkį mažinę telšiškiai pavijo varžovus, o vėliau ir perlaužė rungtynių eigą trečiame kėlinyje. Lemiamoje atkarpoje šeimininkai buvo atsiplėšę ir dviženkliu atstumu (82:72).

Visgi „Olimpas“ sugrąžino dramą į rungtynių pabaigą. Po Colino Golsono baudos metimo ir Thomaso Mileso dvitaškio greitoje atakoje komandas skyrė vienas taškas (85:86).

Jaredas Smallas vėl didino telšiškių persvarą, bet dvitaškiu su pražanga atsakė Arnas Vaištaras, lygindamas rezultatą – 88:88.

Didvyriu tapo Deividas Rasys, staigiu prasiveržimu nulėmęs mačo baigtį (90:88). Pergalę įtvirtino taiklus Smallo baudos metimas – 91:88.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausiu buvęs J.Smallas per 34 minutes pelnė 19 taškų (2/3 dvitaškiai, 4/7 tritaškiai). Jis taip pat atkovojo 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą bei surinko 21 naudingumo balą.

Plungės ekipoje išsiskyrė Tadas Budrys, kurio sąskaitoje per 31 minutę buvo 17 taškų (3/11 dvit., 1/3 trit., 8/11 baud.), 12 atkovotų kamuolių, 5 rezultatyvūs perdavimai bei 22 naudingumo balai.

„Telšiai“: Jaredas Smallas 19 (4/7 trit., 4 per. kam., 2 blok.), Martynas Gecevičius 18 (3/8 trit., 5/6 baud., 6 atk. kam.), Ignas Razutis 16 (3/4 trit., 5 atk. kam., 7 rez. perd., 27 naud.), Vilius Pocius 15 (4/4 dvit., 2/5 trit.), Arūnas Rimkus 10 (2/5 trit.).

„Olimpas“: Tadas Budrys (3/11 dvit., 8/11 baud., 12 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Thomasas Milesas (5/9 dvit., 2/7 trit., 5 per. kam.) po 17, Arnas Vaištaras 13 (5/8 dvit.), Christopheris Tsamasas 11 (3/5 trit.), Colinas Golson 10 (4/5 dvit., 6 atk. kam.), Motiejus Maziliauskas 8 (2/2 trit.), Modestas Jurkaitis 7.

Monstrinio M.Motuzo vedami mažeikiškiai sustabdė „Perlo Go“ dominavimą

Lyg ant sparnų sezoną pradėjęs Vilkaviškio „Perlas Go“ (4/1) – sustabdytas. Praėjusio sezono finalininkai išvykoje 85:91 (29:18, 11:27, 27:23, 18:23) nusileido Mažeikių „M Basket“ (2/3) klubui, taip patirdami pirmąją nesėkmę.

Šarūno Zablockio auklėtiniai, turnyre startavę keturiomis pergalėmis iš eilės, prarado vienvaldžio lentelės lyderio vardą. Tokį patį pergalių ir pralaimėjimų balansą taip pat turi Kauno „Žalgiris-2“.

Visas rungtynes taškas į tašką kovojusios komandos mačo lemtį aiškinosi paskutinėmis minutėmis.

37-tąją akistatos minutę šeimininkai pasiliko atsilikdami (79:80), tačiau užbaigė susitikimą galingu spurtu 12:5, nutraukusiu Vilkaviškio ekipos dominavimą.

Pastarajame ture „Perlas“ 76:64 įveikė Kauno „Žalgirį-2“, o mažeikiškiai 62:92 krito prieš Kauno r. „Omegą-Taurą-LSU“.

Nuostabų pasirodymą rengęs Mindaugas Motuzas per 29 minutes pelnė 32 taškus (6/7 dvit., 4/5 trit., 8/8 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 42 naudingumo balus.

Vilkaviškio komandoje išsiskyrė Theodore'as Gadsdenas, kurio sąskaitoje per 36 minutes buvo 18 taškų (5/6 dvit., 2/4 trit., 2/2 baud.), 5 atkovoti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas bei 23 naudingumo balai.

„M Basket“: Mindaugas Motuzas 32 (6/7 dvit., 4/5 trit., 8/8 baud., 42 naud.), Gediminas Mokšeckas (5/10 dvit., 1/10 trit., 4 rez. perd.) ir Pavlo Karasovas (3/5 trit., 5 atk. kam.) po 15, Rokas Gadiliauskas 11 (5/5 baud.), Coltie Youngas 7 (1/11 trit., 7 atk. kam., 6 rez. perd.).

„Perlas Go“: Justinas Ramanauskas 22 (5/10 dvit., 4/15 trit., 6 atk. kam., 5 rez. perd.), Theodore'as Gadsdenas 18 (5/6 dvit., 2/4 trit., 5 atk. kam.), Jorellas Saterfieldas 15 (2/8 trit.), Mantvydas Žukauskas 9 (3/5 trit., 5 atk. kam.).

