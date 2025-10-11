„Perlas Go“ krepšininkai nutraukė „Žalgirio-2“ pergalių seriją

Su keturiomis pergalėmis Šarūno Zablockio auklėtiniai tapo vienvaldžiai turnyro lentelės lyderiai.
Atkakliame NKL pusfinalio pakartojime viskas sprendėsi lemiamame kėlinyje.
Pradėjus tiksėti 7 minutei iki dvikovos pabaigos, Igno Štombergo baudų metimai išvedė svečius į priekį (60:59), tačiau tada Vilkaviškio ekipa pakilo į lemiamą šturmą.
Justinas Ramanauskas ir Theodore’as Gadsdenas įmetė po 6 taškus, Jorellas Saterfieldas pridėjo tritaškį ir 14:2 spurtavę šeimininkai prieš paskutinę žaidimo minutę galutinai nutolo – 74:62.
Nugalėtojams Titas Pažarauskas per 24 minutes pelnė 9 taškus (1/1 dvit., 2/3 trit., 1/2 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, išrašė bloką bei sukaupė 17 naudingumo balų.
Dvigubą dublį užfiksavęs Th.Gadsdenas per beveik 38 minutes įmetė 16 taškų (4/10 dvit., 2/4 trit.), sugriebė 11 kamuolių, 4 sykius suklydo bei sugeneravo 13 efektyvumo balų.
„Žalgirio“ dublerių komandoje efektingais epizodais pasižymėjęs Ignas Štombergas per 26 minutes surinko 14 taškų (5/10 dvit., 0/1 trit., 4/6 baud.), 6 atšokusius ir 2 perimtus kamuolius, 2 klaidas bei 15 naudingumo balų.
Svečiai strigo puolime, pataikydami 3 iš 23 tolimų bandymų (13 proc.), kai „Perlas Go“ krepšininkai atsakė su 7 taikliais tritaškiais iš 18 (39 proc.).
Šeimininkams nepadėjo Gabrielis Quillanas, o dėl pražangų limito mačą anksčiau baigė Žygimantas Skučas. Kauniečiai vertėsi be Dominyko Daubario.
„Perlas Go“: Theodore'as Kiethas Gadsdenas 16 (4/10 dvit., 2/4 trit., 11 atk. kam., 4 kld.), Justinas Ramanauskas 15 (6/12 dvit., 5 kld.), Žygimantas Skučas 10 (4/7 dvit., 6 atk. kam.), Jorellas Ty Saterfieldas (7 atk. kam.) ir Titas Pažarauskas (2/3 trit., 5 rez. perd.) po 9.
„Žalgiris-2“: Ignas Štombergas 14 (5/10 dvit., 6 atk. kam.), Kajus Mikalauskas (2/7 dvit., 2/7 trit.), Jokūbas Rudaitis (3/7 dvit., 8 atk. kam.) ir Nedas Raupelis (4/7 dvit., 7 atk. kam., 2 blok.) po 10, Dominykas Grunkis 8.
„Olimpų“ mūšyje – tritaškių kruša, galinga antroji pusė ir plungiškių triumfas
Tritaškius lieję Plungės „Olimpo“ (2/2) krepšininkai iškovojo triuškinamą pergalę. Mindaugo Tamušausko kariauna savo aikštelėje 104:76 (23:21, 24:27, 31:14, 26:14) pervažiavo septyniese likusį Palangos „Olimpą“ (1/3).
Po šio susitikimo turnyro lentelėje su dviem pergalėmis plungiškiai dalinasi 5–10 pozicijas.
Prieš buvusią komandą dvigubą dublį užfiksavęs Tadas Budrys per 29 minutes pelnė 20 taškų (3/6 dvit., 3/5 trit., 5/6 baud.), atkovojo 11 kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus suklydo bei sugeneravo 27 naudingumo balus.
Colinas Golsonas taip pat pridėjo dvigubą dublį – 14 taškų, 11 sugriebtų kamuolių ir 18 efektyvumo balų.
Plungiškiai smeigė 16 iš 36 tolimų dūrių (44 proc.) ir pelnė 16 taškų antraisiais šansais, kai priešininkams neleido įmesti nė taško.
Svečiai tryško energija pirmoje rungtynių pusėje, kurią laimėjo minimalia persvara (48:47). Visgi po ilgosios pertraukos jų energijos atsargos baigėsi.
Pirmąjį smūgį šeimininkai sudavė trečiojo ketvirčio pabaigoje, spurtuodami 13:3 atkarpa – 69:58.
Antrasis smūgis galutinai pasiuntė palangiškius į nokdauną. Jis buvo pažymėtas M.Tamušausko auklėtinių 15:0 spurtu – 84:62. Iš viso šią atkarpą šeimininkai laimėjo rezultatu 28:7.
Sėkmingų pasirodymų atkarpą tęsiančio Mato Narvilo indėlio ir vėl nepakako. Gynėjas per 36 minutes įvertė 26 taškus (3/8 dvit., 4/6 trit., 8/9 baud.), sučiupo 1 kamuolį bei surinko 21 naudingumo balas.
Palangiškiams ant parketo nepadėjo susižeidęs Paulius Danisevičius, Ernestas Bružas, o Antanas Udras dėl pražangų limito pasirodymą baigė anksčiau.
„Olimpas“: Tadas Budrys 20 (3/5 trit., 5/6 baud., 11 atk. kam., 27 naud.), Thomasas Deangelo Milesas 17 (4/4 dvit., 2/5 trit., 6 rez. perd.), Christopheris Tsamasas 15 (3/4 trit.), Colinas Gabriel Golsonas 14 (2/9 dvit., 3/5 trit., 11 atk. kam.), Arnas Vaištaras 13 (3/9 trit.), Motiejus Maziliauskas (4/4 dvit., 2 blok.) ir Arijus Adomauskas po 8.
„Olimpas“: Matas Narvilas 26 (3/8 dvit., 4/6 trit., 8/9 baud.), Laurynas Mikalauskas 15 (5/8 dvit., 5/6 baud., 6 atk. kam.), Mindaugas Stašys 12 (2/3 trit., 7 atk. kam., 8 rez. perd.), Marius Runkauskas 9 (4 kld.), Antanas Udras 8 (4/6 dvit.).
Po ilgosios pertraukos užsikūręs „Neptūnas-Akvaservis“ šventė pergalę Ukmergėje
NKL pirmenybėse į pergalių kelią grįžęs Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“ (2/2) išvykoje 91:70 (21:19, 19:22, 28:7, 23:22) nepaliko šansų Ukmergės „Stekui“ (0/3).
Konkurencingą kovą ukmergiškiai svečiams pasiūlė pirmąsias 20 žaidimo minučių, į ilgąją pertrauką keliavę pirmaudami minimalia persvara – 41:40.
Trečiąjį ketvirtį, Kristupo Leščiausko, Airono Žymanto ir Simo Šarakausko įkvėpti klaipėdiečiai smogė 20:5 atkarpa bei padarė kertinį rungtynių lūžį (60:46). Po šio nokdauno šeimininkai atsitiesti nebepajėgė.
„Neptūną-Akvaservis“ pergalės link vedė Ernestas Jonkus, kurio sąskaitoje per 23 minutes buvo 9 taškai (4/4 dvit., 0/1 trit., 1/1 baud.), 4 atšokę ir 1 nugvelbtas kamuolys, 7 rezultatyvūs perdavimai bei 20 naudingumo balų.
Rezultatyviau už jį žaidė Simas Šarakauskas, kuriam tai buvo rezultatyviausias karjeros mačas.
Per 14 minučių gynėjas mačą baigė pelnęs 17 taškų (8/11 dvit,), sučiupęs 3 kamuolius, atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus bei sugeneravęs 19 efektyvumo balų.
Pralaimėjusiems Rahsaanas Edwardsas per 31 minutę įmetė 25 taškus (5/8 dvit., 4/10 trit., 3/3 baud.), atkovojo 3 kamuolius, išdalino 5 rezultatyvius perdavimus bei surinko 22 naudingumo balus.
Daugiau nei pusę taškų svečiai pelnė baudos aikštelėje (50), kai ukmergiškiai joje surinko 34 taškus.
„Stekas“: Rahsaanas Amari Edwardsas 25 (5/8 dvit., 4/10 trit., 5 rez. perd.), Robertas Subotkevičius 13 (4/8 dvit., 8 atk. kam., 3 per. kam.), Dominykas Bučas 11 (1/5 trit.), Justas Šukelis 8 (6 atk. kam., 4 rez. perd.).
„Neptūnas-Akvaservis“: Simas Šarakauskas 17 (8/11 dvit.), Klaidas Metrikis 15 (1/5 trit., 8/9 baud., 7 atk. kam.), Kristupas Leščiauskas 13 (2/4 trit.), Rytis Šakaitis 10, Ernestas Jonkus (4/4 dvit., 7 rez. perd.), Rokas Mačiulis (4/5 dvit.) ir Eimantas Žilius (4/8 dvit., 8 atk. kam.) po 9.
Marijampoliečio pakylėti „Ryto“ dubleriai sudavė niuksą „Vyčiui-VDU“
Vilniaus „Rytas-2“ (2/2) atsitiesė NKL čempionate. Gintaro Kadžiulio jaunimas namie 76:68 (16:17, 24:15, 15:21, 21:15) pirmą sykį šį sezoną įveikė Šakių „Vytį-VDU“ (2/1).
Nors prasidėjus antrajai mačo pusei šeimininkai įgijo didžiausią atotrūkį (44:32), šakiškiai sukūrė 15:4 spurtą ir jų deficitas tapo minimalus – 47:48.
Likus 5 minutėms iki finalinės sirenos aikštelėje vyravo lygybė (61:61). Visgi Igno Urbono blokas ir dvitaškis bei Ganto Križanausko tolimas metimas vėl išvedė „Ryto“ jaunimą į priekį (66:61).
Kitoje aikštės pusėje Titas Januševičius smeigė tritaškį (64:66), bet Gabrielius Bubnys pradėjo savo šou ir atsakė tokiu pat stiliumi (69:64). Po „Vyčio-VDU“ pasitarimo svečiai suklydo, o Bubnys dar pridėjo dvitaškį degant kiek daugiau nei minutei švieslentėje (71:64).
Pražangą išprovokavęs Rokas Jocys įmetė baudų metimus (66:71), bet Bubnys dar vienu tolimu dūriu padėjo tašką kovoje dėl pergalės – 74:66.
Lemiamoje atkarpoje spindėjęs 18-metis marijampolietis iš viso surinko 15 taškų (3/5 dvit., 3/3 trit.), net 7 perimtus kamuolius ir 22 efektyvumo balus.
Sostinės ekipos vidurio puolėjas Arminas Vilkas surinko dvigubą dublį. Aukštaūgis per 27 minutes įmetė 14 taškų (6/7 dvit., 0/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 11 ir perėmė 1 kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, išrašė bloką ir sukaupė 24 naudingumo balus.
Savo indėlį į pergalę įnešė ir G.Križanauskas per 32 minutes pelnęs 19 taškų (6/9 dvit., 2/7 trit.), sugriebęs 7 kamuolius, išdalinęs 4 rezultatyvius perdavimus bei sugeneravęs 20 efektyvumo balų.
Šakiškių nuo pralaimėjimo neišgelbėjo Gabrielius Čelka, kurio sąskaitoje per 33,5 minutės buvo 19 taškų (6/6 dvit., 2/3 trit., 1/2 baud.), 6 sučiupti ir vienas nugvelbtas kamuolys, 2 rezultatyvūs perdavimai, 3 blokai, 2 klaidos bei 28 naudingumo balai.
Svečiai klydo 20 kartų, o tuo pasinaudojęs sostinės jaunimas po jų prarastų kamuolių įmetė papildomus 25 taškus.
„Rytas-2“: Gantas Križanauskas 19 (6/9 dvit., 2/7 trit., 7 atk. kam., 4 rez. perd., 5 kld.), Gabrielius Bubnys 15 (3/3 trit., 7 per. kam.), Arminas Vilkas 14 (6/7 dvit., 11 atk. kam.), Ignas Urbonas 11 (5/10 dvit., 7 rez. perd.).
„Vytis-VDU“: Gabrielius Čelka 19 (6/6 dvit., 2/3 trit., 6 atk. kam., 3 blok., 28 naud.), Rokas Jocys 15 (2/8 trit., 5/6 baud., 4 rez. perd., 4 kld.), Titas Januševičius 13 (3/7 trit.), Augustinas Mikštas 11, Nojus Vaivada 7 (5 atk. kam., 4 per. kam., 6 kld.).
N.Jankūno benefisas pažymėtas „Šilutės-PDS.lt“ triumfu prieš jurbarkiečius
Galingą dvigubą dublį užfiksavęs Nojus Jankūnas atvedė „Šilutę-PDS.lt“ (2/2) į dar vieną NKL pergalę. Ryčio Vaišvilos kariauna namuose 89:69 (27:16, 24:12, 16:19, 22:22) susitvarkė su „Jurbarku-Kariu-Manvesta“ (1/2).
Per plauką nuo pakartoto karjeros naudingumo rekordo buvęs Jankūnas šį vakarą atakavo beveik idealiai.
Per 28,5 minutės puolėjas varžovams atseikėjo 23 taškus (8/8 dvit., 0/1 trit., 7/8 baud.), atkovojo 13 ir perėmė vieną kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 6 pražangas, 4 kartus suklydo bei sukaupė 38 naudingumo balus.
Prie pergalės Devinas Hutchinsonas pridėjo 18, Frederickas Gatesas 17 (8 atk. kam.), Norbertas Giga – 16 taškų, 7 sugriebtus kamuolius ir 6 rezultatyvius perdavimus.
„Šilutės-PDS.lt“ krepšininkai dvikovai toną uždavė iškart po išmesto ginčo kamuolio.
15:2 spurtu mačą pradėję šeimininkai vėliau visgi leido varžovams priartėti vieno metimo atstumu (19:16), tačiau po darkart 12 pelnytų taškų be atsako atgal galiausiai nebesižvalgė – 31:16
Jurbarkiečių aukštaūgio Tomo Balčiūno sąskaitoje per 19 minučių buvo 15 taškų (5/11 dvit., 0/2 trit., 5/6 baud.), 13 atšokusių kamuolių bei 20 naudingumo balų.
Vaišvilos kariauna dvigubai geriau skirstė rezultatyvius perdavimus (24:12) ir realizavo 28 iš 41 dvitaškio (68 proc.).
Svečiai vertėsi be Gintauto Matulio.
„Šilutė-PDS.lt“: Nojus Jankūnas 23 (8/8 dvit., 7/8 baud., 13 atk. kam., 4 kld., 38 naud.), Devinas Lavonne Hutchinsonas 18 (4/7 dvit., 2/4 trit.), Frederickas Fitzgeraldas Gatesas 17 (8/12 dvit., 8 atk. kam., 4 rez. perd.), Norbertas Giga 16 (4/6 dvit., 2/5 trit., 7 atk. kam., 6 rez. perd.).
„Jurbarkas-Karys-Manvesta“: Šarūnas Valunta 19 (3/8 dvit., 3/5 trit.), Tomas Balčiūnas 15 (5/11 dvit., 5/6 baud., 13 atk. kam.), Karolis Kokoška 11 (2/6 trit.), Justas Tamulis (2/9 trit., 6 atk. kam.) ir Karolis Guščikas (3/9 dvit., 5 atk. kam.) po 8.
Mažeikiuose šeimininkavusi „Omega-Tauras-LSU“ nepaliko vilčių šeimininkams
Įspūdingu stiliumi trečiąją sezono pergalę iškovojo Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“ (3/1) krepšininkai. Giedriaus Kurtinaičio auklėtiniai išvykoje 92:62 (18:18, 26:16, 23:14, 25:14) nepaliko vilčių Mažeikių „M Basket“ (1/3) ekipai.
Lygi kova susitikime vyko 15 minučių, po kurių šeimininkai alsavo svečiams į nugarą (28:29). Visgi „Omega-Tauras-LSU“ pirmąją mačo pusę uždarė spurtu 15:6 bei įgijo dviženklį pranašumą – 44:34.
Trečiasis ketvirtis startavo šešiais Kauno r. ekipos taškais be atsako (50:34), o skirtumas tarp komandų netrukus išaugo iki 23 taškų (63:40). Intriga rungtynėse išgaravo, o paskutinis kėlinukas tebuvo formalumu.
Finalinis 30 taškų „Omegos-Tauro-LSU“ pranašumas – didžiausias turėtas rungtynėse.
Po šios pergalės G.Kurtinaičio vyrai turnyro lentelėje dalijasi 2-4 vietomis, o mažeikiškiai – 13–16 pozicijomis.
Nugalėtojų gretose išsiskyrė Armandas Bancevičius, kurio sąskaitoje per 27,5 minutės buvo dvigubas dublis – 18 taškų (3/4 dvit., 4/8 trit., 0/2 baud.), 10 atkovotų ir 2 perimti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, klaida bei 24 naudingumo balai.
Dvigubu dubliu pasižymėjo ir Šarūnas Vasiliauskas, per 25 minutes surinkęs 12 taškų (3/5 dvit., 1/5 trit., 3/3 baud.), 10 rezultatyvių perdavimų, po 2 atkovotus, perimtus ir prarastus kamuolius bei 19 efektyvumo balų.
Pralaimėjusiems Rokas Gadiliauskas per 15 minučių pelnė 13 taškų (3/4 dvit., 1/2 trit., 4/6 baud.), sugriebė 11 kamuolių ir sukaupė 21 naudingumo balą.
„M Basket“: Rokas Gadiliauskas 13 (11 atk. kam., 3 blok.), Gediminas Mokšeckas (2/7 trit., 4 rez. perd., 4 kld.) ir Coltie Youngas (3/7 trit., 4 rez. perd., 7 kld.) po 11, Ernestas Naruševičius 8 (4/8 baud.), Cameronas Copelandas 7.
„Omega-Tauras-LSU“: Armandas Bancevičius 18 (4/8 trit., 10 atk. kam.), Nedas Vydmantas 15 (2/4 trit.), Šarūnas Vasiliauskas 12 (1/5 trit., 10 rez. perd.), Ąžuolas Hopenas ir Simas Šliogeris (4/4 dvit., 3 per. kam.) po 9, Robertas Keliačius (2/2 trit.) ir Tauris Aliukonis (4/6 dvit., 5 atk. kam.) po 8, Vytautas Šulskis 7 (5 atk. kam.).
Kėdainiečiai į pergalių kelią grįžo lemiamu metu palaužiant „Kretingą-Rivile“
Į pergalių kelią NKL grįžo lygos naujokė Kėdainių sporto centro (3/1) komanda. Ji savo aikštėje po atkaklios kovos 99:88 (25:23, 29:24, 17:27, 28:14) palaužė „Kretingos-Rivile“ (1/3) krepšininkus.
Po permainingos pirmosios susitikimo pusės šeimininkai buvo priekyje 54:47, tačiau po pertraukos iniciatyva ėmė slysti iš rankų. Trečiojo kėlinio pabaigoje į šturmą kilo svečiai, kurie laimėję atkarpą 14:4 prieš lemiamą ketvirtį persvėrė rezultatą savo naudai – 74:71.
Visgi Gedimino Butkaus auklėtiniai pademonstravo žaibišką reakciją – 11:4 spurtu pranašumas buvo susigrąžintas (82:78), tačiau prie jo neapsistota. Įsibėgėję kėdainiečiai toliau dominavo ir netrukus nutolo dviženkle persvara – 92:82.
Kretingiškiams per likusias tris minutes sugrįžti į rungtynes nepavyko, tad po finalinės sirenos teko pripažinti varžovų pranašumą.
Po šios pergalės „URBO-NKL“ naujokė turnyro lentelėje dalijasi 2–4 vietomis, o kretingiškiai – 13–16 pozicijomis
Nugalėtojų ekipoje naudingiausias buvo Vainius Steponavičius, kuris per 28 minutes pelnė 14 taškų (1/2 dvit., 2/3 trit., 6/6 baud.), išskirstė 6 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 4 ir perėmė 3 kamuolius, blokavo metimą bei surinko 27 naudingumo balus.
Rezultatyviausiai žaidė Rokas Ūzas, per 27 minutes pelnęs 25 taškus (5/12 dvit., 4/7 trit., 3/4 baud.). Jis taip pat sugriebė 11 kamuolių, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, 5 sykius klydo ir įsirašė 24 efektyvumo balus.
Pralaimėjusių gretose išsiskyrė Rytis Zabita, kurio sąskaitoje per 31 minutę buvo 15 taškų (6/9 dvit., 3/6 baud.), 14 atkovotų kamuolių bei 26 naudingumo balai.
Kėdainių sporto centras: Rokas Ūzas 25 (5/12 dvit., 4/7 trit., 11 atk. kam., 4 rez. perd., 5 kld.), Paulius Semaška 15 (4/4 dvit., 1/5 trit., 4 rez. perd.), Vainius Steponavičius 14 (2/3 trit., 6/6 baud., 6 rez. perd., 3 per. kam., 27 naud.), Laurynas Bimba 12 (4/5 dvit., 9 atk. kam.), Arminas Kelmelis 11 (3/7 trit.), Ignas Lukošius 8.
„Kretinga-Rivile“: Rytis Zabita 15 (6/9 dvit., 14 atk. kam., 26 naud.), Justas Žiubrys 13 (4/5 dvit., 1/6 trit.), Gytis Mačionis 12 (4/6 dvit., 0/6 trit.), Mantvydas Staniulis 11 (2/7 trit.), Tautvydas Rudys 10 (2/3 trit., 4 rez. perd.), Edgaras Danys 9 (3/7 trit.), Julius Kazakauskas 8 (6/6 baud., 7 atk. kam., 6 rez. perd., 3 per. kam., 7 kld.).
Suvalkiečius įveikęs „Alytus“ pagriebė pirmąją pergalę
Pirmąją pergalę naujame NKL sezone pasiekęs „Alytus“ (1/3) namie 75:69 (20:17, 10:13, 23:15, 22:24) įrodė pranašumą prieš Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ (1/1) ekipą.
Svečiai rungtynių starte išsiveržė į priekį 10:5, bet alytiškiai perėmė iniciatyvą, pelnydami 8 taškus iš eilės (13:10).
Trečiojo kėlinio viduryje „Sūduva-Mantinga“ dar kartą įgijo 5 taškų persvarą (40:35), bet Andriaus Jurkūno kariauna ją vėl greitai panaikino ir lemiamą ketvirtį pasitiko turėdama 8 taškų pranašumą – 53:45.
Lemiamame kėlinyje Dzūkijos sostinės ekipa pasiekus dviženklės persvaros žymę pergalės iš rankų nebepaleido.
Nugalėtojams Dmytro Tychonovas per 33 minutes pelnė 19 taškų (4/9 dvit., 1/1 trit., 8/9 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 24 naudingumo balus.
Robertas Watersas-Johnsonas buvo toks pat naudingas ir pasirodymą baigė su 18 taškų, 7 sugriebtais kamuoliais, 6 rezultatyviais perdavimais, 9 išprovokuotomis pražangomis bei 24 efektyvumo balais.
Marijampolės ekipos gretose išsiskyrė Marijus Užupis, kurio sąskaitoje per 29 minutes buvo 17 taškų (5/9 trit., 2/4 baud.), 5 atšokę kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 19 efektyvumo balų.
„Alytus“: Dmytro Tychonovas 19 (4/9 dvit., 8/9 baud., 7 atk. kam.), Robertas Watersas-Johnsonas 18 (4/8 dvit., 7/10 baud., 7 atk. kam., 6 rez. perd.), Augustinas Venckus 17 (5/8 dvit., 2/9 trit., 4 kld.), Martynas Pocevičius 9 (2/3 trit.), Tautvydas Baltrušaitis 8 (4/7 dvit., 12 atk. kam., 5 per. kam., 6 kld.).
„Sūduva-Mantinga“: Marijus Užupis 17 (5/9 trit., 5 atk. kam.), Aurelijus Pukelis (4/7 dvit.) ir Domantas Vilys (2/8 trit., 4 rez. perd.) po 12, Ignas Labutis 10 (3 per. kam.), Žygimantas Šimonis 8 (2/6 trit., 6 rez. perd.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!