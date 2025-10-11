Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NKL

Ant bangos: Ramanauskas atnešė „Perlas Go“ pergalę uostamiestyje

2025-10-11 13:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-11 13:00

Vilkaviškio „Perlas Go“ (3-0) tęsia sėkmingą „URBO-NKL“ sezono startą. Justino Ramanausko šaltakraujiškas dvitaškis išvykoje 82:81 (19:17, 18:25, 21:22, 24:17)  padėjo vicečempionams laimėti trilerį prieš Klaipėdos „Neptūną-Akvaservis“ (1-2).

Vilkaviškio „Perlas Go" (3-0) tęsia sėkmingą „URBO-NKL" sezono startą. Justino Ramanausko šaltakraujiškas dvitaškis išvykoje 82:81 (19:17, 18:25, 21:22, 24:17)  padėjo vicečempionams laimėti trilerį prieš Klaipėdos „Neptūną-Akvaservis" (1-2).

Turnyro lentelės viršūnėje esantys Šarūno Zablockio auklėtiniai su Kauno „Žalgiriu-2“ turi po tris laimėjimus. Be nesėkmių vis dar žengia ir Šakių „Vytis-VDU“ (2-0) bei Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ (1-0).

Nors likus 3 žaidimo minutėms priekyje buvo šeimininkai (80:74), viskas uostamiestyje sprendėsi lemiamomis akimirkomis.

Mantvydo Žukausko pastūmėti vilkaviškiečiai degant 24 sekundėms švieslentėje išlygino svarstykles (80:80), bet Theodore'as Gadsdenas prasižengė prieš tolimą bandymą paleidusį Rytį Šakaitį. Visgi klaipėdietis pataikė tik vieną baudą iš trijų ir svečiai paprašė minutės pertraukėlės.

Lemiamoje atakoje kamuolį priėmęs Ramanauskas likus 4,8 sekundės smeigė metimą iš vidutinio nuotolio (82:81), o kitoje aikštės pusėje Ernesto Jonkaus tritaškis skriejo pro šalį.

Rungtynių herojumi tapęs Ramanauskas per 35,5 minutės varžovams atseikėjo 21 tašką (8/12 dvit., 1/4 trit.), sučiupo 3 ir perėmė kamuolį, išdalino 5 rezultatyvius perdavimus, 4 sykius suklydo bei sukaupė 18 efektyvumo balų.

„Perlas Go“ kapitonas Žukauskas per 33 minutes prie pergalės pridėjo 17 taškų (5/8 dvit., 1/4 trit., 4/4 baud.), 4 atšokusius ir 2 nugvelbtus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus bei 20 naudingumo balų.

Pralaimėjusiems rezultatyviausią asmeninį pasirodymą surengęs Rytis Šakaitis per 26 minutes pelnė 21 tašką (2/4 dvit., 3/6 trit., 8/13 baud.), atkovojo 3 kamuolius bei sugeneravo 21 efektyvumo balą.

„Neptūnas-Akvaservis“: Rytis Šakaitis 21 (3/6 trit., 8/13 baud.), Rokas Mačiulis 19 (5/8 dvit., 3/3 trit.), Kristupas Leščiauskas 12 (5/6 baud., 5 atk. kam.), Klaidas Metrikis 8, Simas Šarakauskas 7 (2/7 dvit., 8 atk. kam.).

„Perlas Go“: Justinas Ramanauskas 21 (8/12 dvit., 5 rez. perd., 4 kld.), Mantvydas Žukauskas 17 (5/8 dvit.), Theodore'as Kiethas Gadsdenas Jr 12 (5/7 dvit., 9 atk. kam.), Žygimantas Skučas 8, Jorell Ty Saterfieldas ir Vytautas Meištas (1/5 trit.) po 7.

