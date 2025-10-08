Naujausia informacija: kraupiai kritęs „Ryto“ legionierius išleistas iš ligoninės

Gynėjas sunkiai susižeidė antradienio rungtynėse su Varšuvos „Legia“ komanda, kai trečiajame kėlinyje bandė dėti į krepšį, tačiau neužsikabino už lanko ir po varžovo pražangos tėškėsi ant parketo.
Dar po vidurnakčio klubas pranešė pirminę informaciją dėl amerikiečio traumos – blogiausio scenarijaus išvengta. Pridedama, kad gynėjas lieka medicinos įstaigoje, jį toliau stebi medikai.
Trečiadienį ryte, sirgaliams feisbuko komentaruose teiraujantis dėl amerikiečio būklės, „Ryto“ oficiali paskyra pakomentavo: „Jerrickas jaučiasi geriau ir paryčiais jau sugrįžo namo.“
Epizodas pašiurpino ir arenoje susirinkusius gerbėjus, kurie vokaliai reikalavo nerodyti incidento bei palaikymo šūksniais išlydėjo amerikietį.
Iki traumos J.Hardingas buvo ryškiu „Ryto“ lyderiu, per 20 minučių sumetęs 20 taškų (6/10 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 5/5 baudų metimų).
