J.Hardingui pergalę skyręs G.Žibėnas: režisieriai turėtų pasistengti nerodyti tokių pakartojimų

Po rungtynių „Ryto“ strategas Giedrius Žibėnas tikino, kad žaidėjams reikėjo papildomai priminti komandos prakeiksmo tarptautiniame fronte, o sezono starte bet kokia pergalė būtų vertinga.
Vis dėlto medaus statinę apkartino lašas deguto – šiurpią traumą rungtynėse patyrė „Ryto“ lyderis Jerrickas Hardingas ir būtent tai tapo ryškiausiu mačo akcentu, pranokstančiu net pergalę.
„Skiriame šią pergalę Jerrickui, meldžiamės už jį. Tikimės gerų žinių. Transliacijų režisieriai turėtų pasistengti nerodyti tokių pakartojimų, tai buvo labai keista.
Rungtynes pradėjome aplaidžiai, gynyboje ir puolime buvo per daug herojiško krepšinio. Krepšinyje yra daug būdų tapti herojais, ne tik puolime, bet šioje sezono stadijoje tiesiog reikia surinkti pergales. Mums tai buvo pirmasis mačas pilna sudėtimi, imame pergalę ir žvelgiame į kitas rungtynes“, – teigė strategas.
– Gal jau yra pirmųjų žinių apie J.Hardingo situaciją?
– Žinau tik tiek, kad labai sunku buvo čia privažiuoti greitajai pagalbai, gal tik prieš dvidešimt minučių jis pasiekė ligoninę. Daugiau nieko nežinau.
– Tai buvo šiurpiausia trauma, kurią esate matęs?
– Neabejotinai. Ne tik gyvai, bet ir per ekraną nesu matęs tokio nusileidimo. Esu matęs ant nugaros, ant alkūnės, ant riešo, žaidėjai dažniausiai taip krenta neužsikabinę ant lanko. Net nenoriu... Šiurpas eina. Pirmą kartą taip.
– Kaip pavyko mobilizuoti žaidėjus po tokio epizodo?
– Žaidėjai iškart paspaudė tą mygtuką, kad eis už Jerricką. Nebuvo lengvai mentaliai į tai įeiti, bet žaidėjai suprato, kad jie turi atstovėti už Jerricką, padaryti savo darbą ir po rungtynių žiūrėti, kokios naujienos ateis. Žaidėjai su tuo susitvarkė.
– Kas lėmė komandos bangavimą rungtynėse?
– Labiausiai tai lėmė labai minkšta rungtynių pradžia. Šiek tiek išmušė devynios dienos be rungtynių. Kai varžovas pradeda metimais iš po krepšio, jis tikrai gerai pasijaus ir vėliau įmes sunkesnius metimus. Nepadarėme nei pražangų, vėlavome lįsdami po užtvarų. To ritmo neturėjome pastaruoju metu, bet imame tą pergalę. Šioje sezono fazėje labiausiai to ir reikia.
– Jordanas Walkeris debiutavo pelnydamas 17 taškų. Jis gali būti dar geresnis?
– Pirmiausia norėčiau šnekėti apie jo kūrybą. Žinome jo taškų rinkimo galimybes, bet kai žaidėjas turi kamuolį tiek daug, norėtųsi daugiau nei vieno rezultatyvaus perdavimo. Per daug herojiško krepšinio. Nežinau, kur tai gali mus nuvesti.
– Gerbėjai turėtų priprasti prie greitų jo tritaškių ar bandysite tai apriboti?
– Kaip treneriai, mes dabar turime viską kategorizuoti ir kaip mokytojai su lazdele aiškinti, kas yra blogas bei geras metimas. Žaidėjas, kuris atiduoda save gynyboje ir kaunantis dėl kamuolių kitoje pusėje tikisi kažko kitokio. Aišku, bus rungtynių, kur tokių metimų reikės. Varžovams reikia duoti spaudimo, kad keli žaidėjai yra pavojingi. Šiandien tai buvo iš Jerricko pusės, visada buvo atakos režime, taip pat ir Jordanas. Į tai galime įeiti, kai derinys lūžta arba baigiasi įtemptos rungtynės. Nepamirškime, kad tai yra sezono pradžia ir žaidžiame pirmas rungtynes pilnos sudėties.
– Pirmųjų rungtynių prakeiksmas buvo nutrauktas. Ar jūsų priminimas žaidėjams turėjo tam įtakos?
– Nesureikšminčiau, tiesiog padarėme tai, ką turėjome padaryti. Nepriminiau to žaidėjams, jie patys tai žino. Septynios iš aštuonerių artimiausių mūsų rungtynių yra su europinėmis komandomis, Čempionų lygos, Europos taurės arba Eurolygos. Toks tvarkaraštis, tuomet labiau pasimatys mūsų galimybės ir galėsite įvertinti geriau.
– Kas nepavyko stabdant buvusį auklėtinį Jayvoną Gravesą, kuris sumetė 23 taškus?
– Rungtynes pradėjo metimais iš po krepšio. Buvo rizikų ties perimetru, tuomet susimetė ir tokius metimus. Kai žaidėjas, jei pradės metimais iš po krepšio, labai greitai pasijaus. Tai yra labai aukšto potencialo žaidėjas. Jis per pirmąją pusę sumetė 18 taškų, tada stengėmės kai kuriuos pokyčius padaryti per ilgąją pertrauką. Po jos įmetė penkis taškus, tad kažkiek pristabdėme, bet esmė ne kas įmeta, o kas laimi.
