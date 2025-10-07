Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Khbabezas įspėjo Rajabzadehą: su Maslobojevu suveikę triukai gali liūdnai baigtis

2025-10-07 23:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-07 23:04

Jau šį šeštadienį – spalio 11 d. – paaiškės naujasis „Glory“ pussunkio svorio kategorijos pasaulio čempionas. Dėl Sergejaus Maslobojevo atlaisvinto diržo „Glory 104“ turnyre susikaus marokietis Tarikas Khbabezas ir azerbaidžanietis Bahramas Rajabzadehas.

Kovos akimirka (Alexis Goudeau nuotr.) | „Glory“ nuotr.

Jau šį šeštadienį – spalio 11 d. – paaiškės naujasis „Glory" pussunkio svorio kategorijos pasaulio čempionas. Dėl Sergejaus Maslobojevo atlaisvinto diržo „Glory 104" turnyre susikaus marokietis Tarikas Khbabezas ir azerbaidžanietis Bahramas Rajabzadehas.

0

B. Rajabzadehas garsėja tuo, kad ringe balansuoja ant taisyklių ribos ir dažnai kaunasi „nešvariai“. Tai buvo galima matyti ir azerbaidžaniečio kovoje su S. Maslobojevu, kai B. Rajabzadehas galva smūgiavo lietuviui. Nors tąkart azerbaidžaniečio triukai suveikė, T. Khbabezas perspėjo varžovą šį šeštadienį nebandyti to pakartoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jei jis bandys padaryti su manimi tą patį, tada jo neišgelbės net ir 1000 apsauginių. Tada ringe jau bus ne kova, o tikras karas. Jam nereikėtų bandyti smūgiuoti man galva ar imtis dar kažkokių nešvarių veiksmų. Nemanau, kad jis bandys tai daryti, nes mane gerbia. Jei visgi jis kausis nešvariai, tada kikbokso taisyklės bus pamirštos ir ringe bus nebe kova, o karas. Žinau, kad mano sveikatai šita kova neišeis į naudą, bet fanai turėtų išvysti gerą reginį.

Kovinis sportas tuo ir išsiskiria, kad čia tu jausi skausmą bet kuriuo atveju – laimėsi ar pralaimėsi. Geriau jau skaudančiu kūnu ringą palikti po pergalės“, – sakė T. Khbabezas.

Marokietis teigia, kad B. Rajabzadehas nebus rimčiausias jo sutiktas varžovas.

„Bahramas daug kam palieka įspūdį, o man – ne. Jei tik išlaikai koncentraciją, palaikai distanciją, tu gali lengvai nuspėti Bahramo veiksmus. Problemos prasideda tada, kai Bahramo varžovai „sustingsta“ ringe, tada jie ir prasileidžia tuos beprotiškus smūgius. Žinau, kad galiu priversti varžovą trauktis atgal. Esu paruošęs gerą kovos planą. Turiu kautis protingai. Reikės šios kovos metu pamiršti savo „laukinę“ versiją ir tapti „gudriuoju Tariku“, – Nyderlandų žiniasklaidai pasakojo buvęs čempionas.

T. Khbabezas kovai su B. Rajabzadehu ruošėsi Tailande, kur atsiribojo nuo išorinio pasaulio ir koncentravosi tik į treniruotes. T. Khbabezas pripažino, kad nėra lengva būti vienam be žmonos ir vaikų, bet jis sako, kad tokios treniruotės jį tik užgrūdina.

„Glory 104“ turnyrą šeštadienį nuo 21 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

Guus Rampaart nuotr. | Organizatorių nuotr.
Treneris ragina „Glory“ imtis veiksmų dėl buvusio Maslobojevo varžovo: „Jie privalo įsikišti, nes kitaip bus neįmanoma užtikrinti kovotojų saugumo“ (1)

