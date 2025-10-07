Samanta Golubickaitė badmintono turnyre Bulgarijoje – per žingsnį nuo pusfinalio

Lietuvė 21:13, 21:17 nugalėjo Izraelio atstovę Aliną Bergelson (BWF-605), o vėliau 21:12, 21:17 eliminavo 6-ąją turnyro raketę ispanę Cristiną Teruel (BWF-221). Ketvirtfinalyje S. Golubickaitė 21:17, 12:21, 11:21 neatsilaikė prieš indę Durgą Eshą Kandrapu (BWF-343).
Vyrų vienetų kvalifikacijoje Adamas Narbutas-Jorgensenas (BWF-1264) liko be pergalių.
Vyrų dvejetų pagrindiniame etape Rokas Lesinskas ir Nojus Tenikaitis 24:22, 18:21, 14:21 dramatiškai pralaimėjo škotams – Evanui Kenny ir Joshui Taylorui.
Mišriuose dvejetuose S. Golubickaitė su Joriu Ivanausku 21:14, 21:13 įveikė Matthew Galeą ir Elenią Haber iš Maltos, o aštuntfinalyje 12:21, 9:21 neprilygo turkams Bugrai Aktasui ir Sinem Yildiz.
